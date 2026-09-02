Ladário completa 248 anos com show de Munhoz & Mariano

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Ladário celebra 248 anos nesta quarta-feira, 2 de setembro. O município foi fundado em 2 de setembro de 1778. É feriado na cidade.

Está localizado na região Oeste de Mato Grosso do Sul, a 427 quilômetros de Campo Grande e a 12 quilômetros da fronteira com a Bolívia.

Está “colada” com o município de Corumbá, a apenas 6 quilômetros de distância.

Alvorada Festiva, participação popular de homenagem ao aniversário de Ladário. Foto: Reprodução/Instagram @munirsadeqoficial Alvorada Festiva, participação popular de homenagem ao aniversário de Ladário. Foto: Reprodução/Instagram @munirsadeqoficial

Base da Marinha do Brasil (6° Distrito Naval) está instalada no município. O cartão-postal da cidade é o Pórtico da Base Naval, construído em 1873, que é uma réplica do Arco do Triunfo, de Paris, na França.

Prefeito, Munir Sadeq, parabenizou o município e descreveu a identidade, cultura, fé e o orgulho da população ladarense.

“Parabéns minha querida Ladário pelos seus 248 anos. Falo como filho dessa terra e como prefeito que tem a honra de cuidar da nossa gente. Meu coração transborda orgulho e gratidão. Aqui é a nossa casa, o lugar onde o cheirinho do café passado no pano se junta a brisa que vem do Rio Paraguai. É a prosa sincera na calçada, na praça, no abraço que acolhe e na simplicidade pantaneira que nos une. Terra de trabalho e de fé, gente que acorda cedo e encara o dia com dignidade. Trabalha com dedicação e colhe com o próprio suor o fruto de seu esforço para manter a nossa cidade avançando. Ladário é abençoada pela união de suas crenças, seja no Santuário de Nossa Senhora dos Remédios ou em cada oração nas nossas Igrejas Evangélicas. Mas somos todos um só coração, um povo de oração, acolhedor e cheio de esperança. Nossa história é feita de bravura, tradição e um povo que não se curva diante dos desafios. Como prefeito, a minha maior alegria é caminhar lado a lado com cada um de vocês, ouvindo as famílias, planejando o futuro e trabalhando sem descansar com responsabilidade e muito amor por essa terra. Parabéns minha pérola do Pantanal!”, celebrou o prefeito em suas redes sociais.

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Ladário está celebrando aniversário em grande estilo. Nas primeiras horas do dia, houve a apresentação da Alvorada Festiva, que é a participação popular de homenagem ao aniversário de Ladário.

A tarde, haverá o desfile cívico militar e desfile de escolas/órgãos públicos com a presença da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Civil, Perícia, Polícia Militar, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Prevfogo, Infraestrutura, Agemtrat, Guarda Municipal, Apae, centros de educação infantil, escolas, Instituto Novo Olhar, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Secretaria de Assistência Social, AAPPIL, Grupo de Teatro Tesouro Pantaneiro, Lions Clube e outras instituições. Escolas municipais, estaduais e de outras redes participarão ao longo do desfile, com apresentações de bandas e fanfarras.

Também vão desfilar os setores de Administração, Saúde, Fundação de Esporte e carros antigos.

A noite, haverá show gratuito de Munhoz & Mariano na avenida 14 de março.

LADÁRIO

De acordo com a prefeitura, Ladário foi fundada em 2 de setembro de 1778 pelo sertanista João Leme do Prado e ganhou sua emancipação político-administrativa tornando-se município autônomo durante o Governo de Fernando Correa da Costa em 1953.

A instalação da cidade se deu em 17 de março de 1954 e a posse de seu primeiro prefeito realizou-se à 3 de outubro de 1954.

A cidade possui núcleo urbano de 5,8 quilômetros quadrados. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada é de 24.631 pessoas em Ladário em 2026.

A principal avenida da cidade é a 14 de março, com comércios, serviços, restaurantes e lanchonetes . A economia do município se baseia na pecuária, pesca, turismo e transporte de navegação.

Ladário possui o único terminal multimodal do Centro-Oeste, com acesso ferroviário, rodoviário e hidroviário (Rio Paraguai).