Raphinha treina pela 1ª vez desde a lesão e aumenta otimismo da seleção para voltar na Copa

O atacante Raphinha treinou no campo nesta terça-feira, 30, pela primeira vez desde a lesão sofrida na Copa do Mundo. O atleta se machucou no confronto contra o Haiti, válido pela segunda rodada da fase de grupos.
O jogador continua avançando no processo de recuperação. Ele teve uma lesão muscular na coxa direita. O treino do Brasil nesta terça aconteceu em Nova Jersey.
A presença de Raphinha no gramado aumentou o otimismo da seleção brasileira em contar com o atacante na sequência da Copa do Mundo.
Ainda assim, ele permanece como dúvida para a partida de oitavas de final, que acontecerá no próximo domingo. A tendência é que ele seja aproveitado em um possível duelo de quartas de final, caso o Brasil se classifique.
Depois de sofrer a lesão, pelas redes sociais, Raphinha tinha se manifestado, mostrando confiança em retornar ao time comandado por Carlo Ancelotti nessa Copa do Mundo.
"Eu amo o futebol, amo o que faço e amo vestir a camisa da seleção brasileira. Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível", afirmou na ocasião.
"Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme", completou.
Nesta terça-feira, por outro lado, o Brasil teve uma notícia ruim. Lucas Paquetá teve uma lesão na região posterior da coxa esquerda, sofrida no jogo contra o Japão, e corre o risco de não voltar neste Mundial.