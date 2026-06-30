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Raphinha treina pela 1ª vez desde a lesão e aumenta otimismo da seleção para voltar na Copa

O atleta se machucou no confronto contra o Haiti

Estadão Conteúdo

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30/06/2026 - 23h00
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O atacante Raphinha treinou no campo nesta terça-feira, 30, pela primeira vez desde a lesão sofrida na Copa do Mundo. O atleta se machucou no confronto contra o Haiti, válido pela segunda rodada da fase de grupos.

O jogador continua avançando no processo de recuperação. Ele teve uma lesão muscular na coxa direita. O treino do Brasil nesta terça aconteceu em Nova Jersey.

A presença de Raphinha no gramado aumentou o otimismo da seleção brasileira em contar com o atacante na sequência da Copa do Mundo.

Ainda assim, ele permanece como dúvida para a partida de oitavas de final, que acontecerá no próximo domingo. A tendência é que ele seja aproveitado em um possível duelo de quartas de final, caso o Brasil se classifique.

Depois de sofrer a lesão, pelas redes sociais, Raphinha tinha se manifestado, mostrando confiança em retornar ao time comandado por Carlo Ancelotti nessa Copa do Mundo.

"Eu amo o futebol, amo o que faço e amo vestir a camisa da seleção brasileira. Quem me conhece sabe o quanto eu me cobro e o quanto trabalho todos os dias para evoluir. E isso nunca vai mudar. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível", afirmou na ocasião.

"Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos e seguir dando tudo de mim para honrar essa camisa e levar alegria ao torcedor brasileiro. Sigo firme", completou.

Nesta terça-feira, por outro lado, o Brasil teve uma notícia ruim. Lucas Paquetá teve uma lesão na região posterior da coxa esquerda, sofrida no jogo contra o Japão, e corre o risco de não voltar neste Mundial.

segurança pública

Entrega de 522 viaturas reforça combate ao crime organizado em MS, diz Riedel

219 viaturas são para Polícia Militar, 131 para Polícia Civil, 98 para Corpo de Bombeiros, 21 para Polícia Científica e 27 para o DOF

30/06/2026 17h45

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Todas as forças de segurança estão com a frota renovada

Todas as forças de segurança estão com a frota renovada GERSON OLIVEIRA

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A segurança pública está com a frota renovada em Mato Grosso do Sul.

O Governo do Estado entregou 522 viaturas zero-quilômetro às forças de segurança estaduais. Esta é a maior entrega de viaturas da história do Estado.

Das 522 novas viaturas, 219 são para Polícia Militar, 131 para Polícia Civil, 98 para Corpo de Bombeiros, 21 para Polícia Científica, 27 para o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), 15 para o administrativo da Secretaria de Justiça (Sejusp) e 5 para o Centro de Atenção Biopsicossocial.

Riedel destacou que os veículos reforçam o combate ao crime organizado em Mato Grosso do Sul.

“A gente aqui tem combatido duramente facções de crime organizado. A gente não tem permitido com que eles se estabeleçam no estado da maneira como eles têm vindo de outros estados da federação e nós vamos manter essa linha firme quanto à presença do crime organizado aqui no estado. E essa entrega, ela reforça essa linha de atuação que a gente já tem. Ela coloca a polícia no estado de excelência o tempo todo para a gente poder sempre ter essa capacidade operacional de resposta”, detalhou o chefe do executivo estadual.

Veja outros detalhes das novas viaturas:

Todas as forças de segurança estão com a frota renovada

O investimento é de R$ 176,1 milhões, oriundos de recursos do Governo de MS, Governo Federal e emendas parlamentares.

Todas as forças de segurança estão com a frota renovadaArmamentos novos também foram entregues. Foto: Gerson Oliveira

Do valor total, R$ 174,1 milhões foram destinados para a compra de viaturas e os outros R$ 2 milhões restantes foram utilizados para aquisição dos coletes e armamento.

Além das viaturas, também foram entregues 624 pistolas e 970 coletes balísticos. Todos os 79 municípios de MS serão beneficiados, sendo que, cada cidade receberá pelo menos 2 viaturas, sendo uma da Polícia Militar e uma da Polícia Civil.

Riedel ressaltou que algumas viaturas serão acrescentadas e outras viaturas velhas serão substituídas por novas.

“Você vai acrescentando e retirando algumas de circulação, aí depende do estágio cada um. Todas imediatamente já são colocadas em uso, aquelas que já estão numa outra situação, elas são deslocadas para outros fins, outros destinos, então há sempre uma incorporação a mais de viaturas”, explicou.

A cerimônia de entrega ocorreu na tarde desta terça-feira (30), no Comando Geral da Polícia Militar, localizado na avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, número 1203, Parque dos Poderes, em Campo Grande.

As autoridades presentes no evento foram:

  • Governador de MS, Eduardo Riedel
  • Vice-governador de MS, Barbosinha
  • Ex-governador de MS, Reinaldo Azambuja
  • Secretário Nacional de Segurança Pública, Chico Lucas
  • Secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira
  • Presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro
  • Deputado estadual, JC Mattogrosso
  • Deputado estadual, Paulo Corrêa
  • Deputado estadual, Coronel David
  • Deputada estadual, Mara Caseiro
  • Deputado federal, Beto Pereira
  • Senador, Nelsinho Trad
  • Entre outros
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Arrocho

Prefeitura renova decreto do corte de gastos por mais seis meses em Campo Grande

Atendimento ao público nas repartições municipais também continuará reduzido, sendo das 7h30 às 13h30

30/06/2026 17h29

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Foto: Divulgação Prefeitura de Campo Grande

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A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), prorrogou por mais seis meses o decreto que reduz  para seis horas diárias o horário de atendimento na maior parte dos órgãos públicos municipais e determina corte de 25% nos gastos com água, luz, combustíveis e impressões, entre outros cortes.

O decreto de prorrogação foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Município de hoje.

As medidas têm sido adotadas desde o ano passado e, conforme decreto anterior, tinham vigência até esta terça-feira (30), mas agora passam a valer até o dia 31 de dezembro de 2026.

Conforme informou a prefeitura na época, o objetivo era garantir a sustentabilidade das contas públicas, preservando investimentos essenciais ao desenvolvimento econômico e social da Capital. 

A prorrogação busca dar continuidade às medidas de ajuste fiscal adotadas pelo Executivo Municipal, "mantendo o controle das despesas e a gestão responsável dos recursos públicos até o encerramento de 2026", segundo o Executivo Municipal.

Entre as principais determinações estão restrições à nomeação e contratação de servidores, limitação de gratificações, diárias e horas extras, controle na movimentação de pessoal e suspensão de ampliação contratual que gere aumento de despesas, salvo exceções justificadas.

Os órgãos municipais deverão reduzir em, no mínimo, 25% os gastos com água, energia elétrica, impressão, combustíveis e serviços de terceiros, com apresentação de relatórios para monitoramento dos resultados.

O decreto também prevê a renegociação e reavaliação de contratos, convênios e acordos administrativos, com foco em buscar descontos e otimização de custos.

O atendimento ao público nas repartições municipais continuará sendo de seis horas, das 7h30 às 13h30, sem alterações no funcionamento das escolas da Rede Estadual de Ensino, das unidades municipais de saúde e demais serviços considerados essenciais.

Mesmo com a vigência até o fim do ano, a prefeitura fará avaliação bimestral dos resultados, podendo o decreto ser novamente prorrogado após o fim do prazo estabelecido.

Prorrogações do corte de gastos

O primeiro decreto com medidas de contingenciamento orçamentário e contenção de despesas no âmbito dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal foi publicado no dia 7 de março de 2025.

Na ocasião, a prefeita informou que a meta era economizar os R$ 140 milhões com o decreto e com a reforma administrativa que começou em janeiro de 2025.

No decreto original, foram estabelecidas diretrizes e medidas voltadas a redução e otimização das despesas e ampliação das receitas públicas.

O decreto tinha vigência inicial até 30 de junho de 2025, quando foi prorrogado por mais três meses.

Em outubro do ano passado, o decreto foi alterado, com acréscimo da redução do horário de atendimento da jornada de trabalho das repartições públicas, e com vigência até fevereiro deste ano.

Nova prorrogação ocorreu em fevereiro, desta vez com as medidas valendo até 30 de junho, quando houve nova prorrogação para até o fim deste ano.

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