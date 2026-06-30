Raphinha treina pela 1ª vez desde a lesão e aumenta otimismo da seleção para voltar na Copa

segurança pública

219 viaturas são para Polícia Militar, 131 para Polícia Civil, 98 para Corpo de Bombeiros, 21 para Polícia Científica e 27 para o DOF

Todas as forças de segurança estão com a frota renovada GERSON OLIVEIRA

A segurança pública está com a frota renovada em Mato Grosso do Sul.

O Governo do Estado entregou 522 viaturas zero-quilômetro às forças de segurança estaduais. Esta é a maior entrega de viaturas da história do Estado.

Das 522 novas viaturas, 219 são para Polícia Militar, 131 para Polícia Civil, 98 para Corpo de Bombeiros, 21 para Polícia Científica, 27 para o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), 15 para o administrativo da Secretaria de Justiça (Sejusp) e 5 para o Centro de Atenção Biopsicossocial.

Riedel destacou que os veículos reforçam o combate ao crime organizado em Mato Grosso do Sul.

“A gente aqui tem combatido duramente facções de crime organizado. A gente não tem permitido com que eles se estabeleçam no estado da maneira como eles têm vindo de outros estados da federação e nós vamos manter essa linha firme quanto à presença do crime organizado aqui no estado. E essa entrega, ela reforça essa linha de atuação que a gente já tem. Ela coloca a polícia no estado de excelência o tempo todo para a gente poder sempre ter essa capacidade operacional de resposta”, detalhou o chefe do executivo estadual.

Veja outros detalhes das novas viaturas:

O investimento é de R$ 176,1 milhões, oriundos de recursos do Governo de MS, Governo Federal e emendas parlamentares.

Armamentos novos também foram entregues. Foto: Gerson Oliveira

Do valor total, R$ 174,1 milhões foram destinados para a compra de viaturas e os outros R$ 2 milhões restantes foram utilizados para aquisição dos coletes e armamento.

Além das viaturas, também foram entregues 624 pistolas e 970 coletes balísticos. Todos os 79 municípios de MS serão beneficiados, sendo que, cada cidade receberá pelo menos 2 viaturas, sendo uma da Polícia Militar e uma da Polícia Civil.

Riedel ressaltou que algumas viaturas serão acrescentadas e outras viaturas velhas serão substituídas por novas.

“Você vai acrescentando e retirando algumas de circulação, aí depende do estágio cada um. Todas imediatamente já são colocadas em uso, aquelas que já estão numa outra situação, elas são deslocadas para outros fins, outros destinos, então há sempre uma incorporação a mais de viaturas”, explicou.

A cerimônia de entrega ocorreu na tarde desta terça-feira (30), no Comando Geral da Polícia Militar, localizado na avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, número 1203, Parque dos Poderes, em Campo Grande.

As autoridades presentes no evento foram:

Governador de MS, Eduardo Riedel

Vice-governador de MS, Barbosinha

Ex-governador de MS, Reinaldo Azambuja

Secretário Nacional de Segurança Pública, Chico Lucas

Secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira

Presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro

Deputado estadual, JC Mattogrosso

Deputado estadual, Paulo Corrêa

Deputado estadual, Coronel David

Deputada estadual, Mara Caseiro

Deputado federal, Beto Pereira

Senador, Nelsinho Trad

Entre outros