Riedel garante R$ 20 milhões para o transporte coletivo da Capital em 2024

Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), afirmou que investirá mais de R$ 20 milhões na requalificação das linhas e modernização do transporte coletivo de Campo Grande, em 2024.

Em 2023, Riedel havia destinado R$ 10 milhões ao pagamento do Passe do Estudante para alunos da Rede Estadual de Ensino (REE) e, em 2024, destinará verba milionária para melhoria da mobilidade urbana da Capital.

"Eu vou ajudar sempre Campo Grande a pensar num projeto dessa natureza. A prefeita veio conversar comigo a respeito disso ontem: do que seria, como ela está vendo esse processo e a gente vai começar a desenhar para entregar para Campo Grande. A decisão e a responsabilidade é do município de CG. A gente vai sempre ajudar Campo Grande, Dourados e Corumbá em relação ao transporte público porque ele é fundamental para o cidadão que vive na cidade", detalhou o governador.

Transporte coletivo de Campo Grande. Foto: Gerson Oliveira

O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (25), em coletiva de imprensa, durante o lançamento do programa "Voucher Transportador", evento realizado no Senac Hub Academy, localizado na rua Francisco Cândido Xavier, número 75, Centro, em Campo Grande.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), se reuniu com o governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), na tarde desta quarta-feira (24), para tratar sobre os rumos do transporte coletivo da Capital.

A chefe do executivo municipal está disposta a receber a ajuda oferecida pelo governador do Estado , para criar uma nova modelagem no transporte da Capital, conforme o Correio do Estado publicou em primeira mão, na segunda-feira (22).

Adriane Lopes ressaltou que a modernização do transporte coletivo é fundamental para aprimorar a qualidade de vida dos cidadãos e atender às necessidades decorrentes da expansão e crescimento de Campo Grande.

"Entendemos que o Estado é muito importante na discussão dessa modernização, considerando que a Capital cresceu muito e avançou. E hoje chegou o momento de discutirmos essas pautas de relevância com o governador e avançarmos juntos. Vamos alinhar as nossas equipes técnicas. O município já tem estudo de modernização do transporte coletivo e da mobilidade urbana, dentro das diretrizes do Plano Diretor de Mobilidade. Vamos apresentar esses dados para equipe técnica do governo, para que a gente possa ter um alinhamento pensando no futuro de Campo Grande", disse a prefeita.

O governador de MS, Eduardo Riedel, exaltou a parceria entre Estado e Prefeitura para requalificar as linhas do transporte coletivo da Capital.

"Discutimos assunto de interesse da sociedade, que é mobilidade urbana, que impacta diretamente a vida da população, e a prefeita veio para iniciarmos as tratativas de uma nova modelagem de parcerias com foco num melhor resultado para quem utiliza esse serviço", disse o chefe do executivo estadual.

Conforme publicado pelo Correio do Estado, o governo de Mato Grosso do Sul está disposto a melhorar o transporte público de Campo Grande . Com isso, ofereceu recursos financeiros à prefeita da Capital, Adriane Lopes.

De acordo com Riedel, os estados devem ajudar mais na mobilidade urbana das grandes cidades e regiões metropolitanas, algo que ocorre em outros grandes centros brasileiros, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Ele viria com o governo emprestando sua expertise em modelar parcerias com a iniciativa privada para viabilizar investimentos, a partir de estudos factíveis, e poderia resultar, certamente, no rompimento do atual modelo de contrato existente, em que a prefeitura da Capital concede o serviço de transporte ao Consórcio Guaicurus, conjunto de quatro empresas (atualmente caminha para ser três) remanescentes das concessões de duas décadas atrás, que opera os ônibus na cidade.