Vereador e mais sete são presos em operação do Gaeco que apura fraude em licitações

SUSPEITA DE CORRUPÇÃO

Operação do Gaeco que conduziu o vereador Claudinho Serra na manhã de hoje (03) levou também Thiago Alves; Edmilson Rosa, empreendedor pego com arma ilegal que saiu após pagar fiança

Edmilson foi o único a ser liberado ainda no período da manhã, após pagar uma fiança no valor refente a um salário mínimo. Marcelo Victor/ Izaias Medeiros e Lucas Martins/Região News

Além do então vereador por Campo Grande, Claudinho Serra (PSDB), outros nomes também foram presos na manhã desta quarta-feira (03), durante 3ª fase da Operação Tromper - que apura esquema corrupção envolvendo o executivo municipal de Sidrolândia -, entre eles um ex-assessor do parlamentar; um empresário do ramo de construções e até indivíduos presos em etapas anteriores.

Entre os presos de renome conduzidos em Campo Grande na manhã de hoje (03), encontram: Claudinho Serra; Thiago Alves, ex-assessor do parlamentar e Edmilson Rosa, mais conhecido como Rosinha.

Conforme apurado pelo Correio do Estado, Edmilson foi o único a ser liberado ainda no período da manhã, após pagar uma fiança no valor refente a um salário mínimo.

Saindo da Delegacia Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac/Cepol) de Campo Grande em uma viatura do Batalhão de Choque, Edmilson foi pego e conduzido devido ao porte ilegal de arma de fogo.

Inclusive, reforçando a relação com o esquema, a empresa da qual Edmilson Rosa é sócio, a RMW Empreendimentos Ltda., aparece vencendo uma série de contratos para manutenção de rodovias estaduais, sendo que as atividades envolvem desde a manutenção e conservação de prédios públicos até localização de mão-de-obra e veículos especializados.

Além disso, segundo apuração da mídia local, dois servidores de Sidrolândia foram afastados de forma preventiva na manhã de hoje (03), conforme apuração do portal Região News, sendo: Rafael Rodrigues e Paulo Vitor, secretários municipal de educação e adjunto de assistência social, respectivamente.

Em nota, o município - gerido por Vanda Camilo - cita mais uma vez que a Prefeitura Municipal de Sidrolândia acompanha o andamento da operação e que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações, fornecendo todas as informações e documentos solicitados.

"A administração municipal reitera seu compromisso com a transparência e a lisura dos atos públicos", completa o Executivo.

Operação Tromper

Verbo traduzido do Francês, "Tromper" é o termo que batiza a operação que significa basicamente "enganar", hoje (03) o Ministério Público de Mato Grosso do Sul voltou às ruas com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Batalhão de Choque e da Força Tática da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, além da assessoria militar do MPMS.

Também, o Ministério Público aponta, com base nos trabalhos do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC), que os contratos objetos da investigação alcançam o montante aproximado de R$ 15 milhões.

Inclusive, os desdobramentos das investigações do Grupo indicam a existência de uma organização criminosa especializada em fraudes em licitações e contratos administrativos.

Vale lembrar que essa ação da manhã de hoje (03) consiste na 3ª fase da Operação, sendo que um dos nomes presos nesta quarta-feira voltou a ser alvo de prisão pela Tromper.

Ueverton da Silva Macedo, de 34 anos, também conhecido como "Fracura" foi o caso de quem voltou a ser preso como alvo da operação, uma vez que a denúncia sobre seu nome é que ele seria o líder da organização responsável pelo desvio de recursos da Prefeitura local.

Seu nome estava entre os quatro suspeitos presos pelo Gaeco em 21 de julho de 2023, porém, sua prisão preventiva foi convertida para medidas cautelares em novembro do ano passado.

