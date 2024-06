Em reunião marcada por troca de acusações, clubes aceitam Petrallás à frente da FFMS

BRASILEIRO DE FUTSAL

Agora com quatro derrotas em quatro jogos, equipe sul-mato-grossense é o pior ataque da competição e precisa de uma sequência de bons resultados para classificar à próxima fase;

Jogador do CREC/Juventude (camisa amarela) e um do Fortaleza (camisa azul e vermelha) durante jogada Fotos: Marcelo Berton /CREC/Juventude

O CREC/Juventude se complicou definitivamente no Campeonato Brasileiro de Futsal. Na noite desta quinta-feira (06), a equipe sul-mato-grossense perdeu por 2x1 para o Fortaleza (CE), em casa, e se afundou mais na tabela do grupo A.

Novamente, o time da casa pecou nos minutos iniciais e com apenas oito minutos do primeiro tempo a equipe cearense já havia marcado dois gols, com Kauê Araújo e Valtin, o artilheiro do Fortaleza na temporada, com 16 gols no ano.

No segundo tempo, o CREC/Juventude conseguiu equilibrar as ações do jogo e descontou com João Fortes, aos 14 minutos da etapa final. Mesmo com goleiro-linha e pressionando a equipe visitante, o time de MS não evitou a quarta derrota na competição.

Após a confirmação do resultado, a equipe sul-mato-grossense tem dois gols marcados, o pior ataque dentre os 20 times que disputam a competição, e 10 sofridos, além de ocupar a lanterna do grupo A.

O Fortaleza que começou mal o Brasileirão, consegue se recuperar com duas vitórias seguidas e chega aos 6 pontos no torneio, ocupando a quarta colocação do grupo, com 15 gols marcados, o segundo melhor ataque da competição, e 12 sofridos.

Na próxima rodada, o CREC/Juventude joga em casa novamente, na Arena Maracaju, no dia 13 de junho, às 20h (horário local), contra o CRB (AL). A equipe alagoana ocupa a sexta posição na tabela, mas ainda joga amanhã, sábado (08), contra o ADS Sapezal (MT).

Além deste jogo, completam a quarta rodada do grupo A: Vasco da Gama (RJ) X Cruzeiro (MG) - 08/06, às 10h e América (MG) X Náutico (PE) - 13/06, às 19h. Ontem, quinta-feira, o Passo Fundo Futsal (RS) goleou o Estrela do Norte (AM) por 4x1, ficando na liderança isolada com 12 pontos.

Fonte: Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS)

Legenda: P = Pontos, J = Jogos, V = Vitória, E = Empate, D = Derrota, GP = Gol Pró, GC = Gol Contra, SG = Saldo Gol, IT = Índice Técnico, GA = Gol Average

Assine o Correio do Estado