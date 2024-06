Petrallás se defende e alega que as acusações de irregularidades fiscais são falsas

As realizações têm ocorrido rapidamente na carreira do volante campo-grandense Éderson. Reconhecido após integrar o time do Fortaleza na boa temporada de 2021, o atleta se transferiu para a Atalanta, na Itália, time no qual se sagrou campeão da Liga Europa, e agora não esconde a ansiedade por vestir pela primeira vez a camisa da seleção brasileira, com possibilidade de atuar na Copa América, competição a ter início no dia 20 deste mês.

"Só de estar aqui já é um sonho realizado. Trabalhei muito forte para chegar na seleção", disse o jogador, em entrevista à CBF TV, nesta quarta-feira. "Quero poder participar e entrar na história ao conquistar a Copa América", afirmou o atleta de 24 anos, nascido no Mato Grosso do Sul e que tem origem indígena do povo Terena.

Líder de desarmes e bolas recuperadas nesta temporada pela Atalanta, Éderson ganhou elogios até de jornais espanhóis, como o As: "Ele combina consistência desde o início da temporada com um físico privilegiado que lhe permite percorrer muitos metros em alta intensidade ao longo dos 90 minutos".

Segundo o diário, Éderson é "um jogador comprometido, que não brilha com a bola, mas que serve como aquela cola necessária em um bloco disposto a brigar por campeonatos".

Éderson não esconde sua admiração por Casemiro. "Ele tem uma carreira enorme, incrível, um grande jogador. Costumo olhar muito para ele. É muito difícil você construir uma carreira como ele fez. Com certeza, o Casemiro tem alguma coisa especial."

A seleção brasileira integra o Grupo D da Copa América e estreia na competição no dia 24, contra a Costa Rica, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Paraguai e Colômbia são os outros adversários do grupo.

Antes da busca pelo décimo título da competição continental, os comandados do técnico Dorival Júnior vão realizar dois amistosos

O primeiro desafio é diante do México, no próximo sábado, no Texas. Em seguida, enfrenta os Estados Unidos, no dia 12, em Orlando, cidade base da preparação comandada por Dorival Junior.

(INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA ESTADO)