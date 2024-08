Neymar fala sobre dificuldades na recuperação: 'Às vezes quero desistir'

DE 15 A 17 ANOS

Cerimônia de abertura será realizada nesta quinta-feira (1º), às 19h, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, na capital sul-mato-grossense

Nesta quinta-feira (1º) inicia-se a segunda etapa dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, com mais de 3,5 mil estudantes-atletas de 15 a 17 anos participando da competição. A cerimônia de abertura está prevista para acontecer hoje, às 19h, na Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

Para esta edição, 55 municípios do estado serão representados ao longo do torneio. Ano passado, 2.939 atletas da mesma faixa etária participaram dos Jogos, ou seja, 16% a menos do que a quantidade de 2024.

Segundo consta no informativo da competição, a competição será dividida em quatro blocos, que serão realizados do dia 1º a 19 de agosto. Os blocos são:

1º a 05 de agosto - Atletismo, Badminton, Ciclismo, Judô, Taekwondo, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia e Wrestling;

- Atletismo, Badminton, Ciclismo, Judô, Taekwondo, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia e Wrestling; 05 a 12 de agosto - Handebol e Voleibol;

- Handebol e Voleibol; 12 a 19 de agosto - Basquetebol e Futsal;

- Basquetebol e Futsal; 16 a 19 de agosto - Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Natação e Xadrez;

Além de fomentar a prática esportiva nos jovens atletas, os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul garante classificação para a etapa nacional da competição aos melhores participantes, os Jogos Escolares, organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), do qual este ano acontece em João Pessoa (PB), entre os dias 13 e 28 de novembro.

"Os Jogos se tornaram um incomparável espaço de integração e de oportunidades para o despertar de novos talentos, aprimoramento de competências e formação de uma nova geração de esportistas escolares, mais conscientes de suas responsabilidades, mais capazes de trabalhar em equipe e de vencedores, no longo processo de formação da cidadania", diz o governador Eduardo Riedel no documento da competição, cujo ainda parabenizando os atletas e equipes participantes.

Para mais informações como horários, locais, datas e detalhes das equipes, acesse o informativo publicado nesta terça-feira (30), pela Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

