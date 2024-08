Olimpíadas 2024: Pepê Gonçalves e Ana Sátila conquistam bons tempos na canoagem cross

PARIS-2024

Atleta se lesionou durante a prova e é dúvida para o futuro da competição

Valdileia Martins igualou o recorde brasileiro de salto em altura nesta sexta-feira, avançando para a final do evento na Olimpíada de Paris-2024. No entanto, ela deixou a área de competição amparada após sentir dor no pé esquerdo durante sua última tentativa nas eliminatórias.

A atleta brasileira, de 34 anos, precisa se recuperar até domingo, às 14h55 (horário de Brasília), para competir na final. Ela saltou 1,92m, terminando na 11ª posição entre as 30 participantes, com as 12 melhores se classificando para a disputa por medalhas.

RECORDE BRASILEIRO E VAGA NA FINAL!



Na estreia em #Paris2024, Valdileia Martins carimbou a vaga para a final do salto em altura com a incrível marca de 1.92m, igualando o recorde brasileiro feminino estabelecido em 1989 por Orlane Maria dos Santos.

Valdileia igualou a marca de Orlane dos Santos, que também saltou 1,92m em 1989, em Bogotá. Em Paris, a brasileira iniciou a competição saltando 1,83m na primeira tentativa e superou a marca. Em seguida, precisou de duas tentativas para ultrapassar 1,88m e 1,92m.

A lesão ocorreu na segunda tentativa ao tentar 1,95m. Após derrubar o sarrafo, ela permaneceu deitada no colchão com dores, tirou a sapatilha esquerda e, em seguida, sentou-se na borda do equipamento. Valdileia saiu saltando com o pé direito, amparada por um membro da organização identificado por um colete vermelho com a inscrição "medical".

Ela não voltou para uma terceira tentativa, mas o recorde brasileiro foi suficiente para garantir sua classificação para a final olímpica.