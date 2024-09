Yeltsin Jacques classifica em primeiro e avança à final nos 1500 metros

Paris-2024

O sul-mato-grossense representará o Brasil no atletismo de 5.000 metros, na madrugada de hoje 4h, com transmissão em TV fechada e canais de streamings.

O atleta sul-mato-grossense Yeltsin Jacques estreia nas pistas na madrugada desta sexta-feira (30), às 4h (horário de MS), representando o Brasil no atletismo de 5.000 metros nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Yeltsin é um dos principais nomes na modalidade e representou o Brasil nas últimas Paralimpíadas, em Tóquio 2020, conquistando medalhas de ouro nos 1.500 e 5.000 metros na categoria T11, voltada para atletas cegos.

Na prova dos 5.000 metros, o sul-mato-grossense é recordista mundial, com um tempo de 14 minutos, 53 segundos e 97 milésimos, conquistando a medalha de ouro no Mundial de Atletismo Paralímpico realizado na cidade de Kobe (JAP).

Animado com a estreia nas Paraolimpíadas em Paris, Yeltsin pediu nas redes sociais energias positivas.

"Espero dar meu melhor e trazer bons resultados para a gente", afirmou Yeltsin em um vídeo publicado na manhã desta quinta-feira (29). Ao lado do atleta sul-mato-grossense, correrão os atletas guias Guilherme Ademilson Santos e Edelson Ávila.



MS em peso nas Paraolímpiadas

Mato Grosso do Sul está bem representado nas Paralimpíadas de Paris 2024, com oito atletas. No judô, Érika Cheres e Kelly Kethyllin competem nas categorias acima de 70 kg e até 70 kg, respectivamente.

Na canoagem, Fernando Rufino e Débora Benevides competem nas provas, e a chance de medalha na categoria é enorme.

Outra modalidade com grande potencial de medalha para o país é o atletismo, representado por Yeltsin Jacques, Paulo Henrique dos Reis, Gabriela Mendonça Ferreira e Edelson Ávila (atleta-guia).



Onde acompanhar?

Todas as modalidades das Paralimpíadas de Paris 2024 terão transmissão ao vivo pelo SporTV 2 (TV fechada) e Globoplay (streaming).

Em caso de compromissos, os fãs do esporte podem acompanhar os resultados no site oficial de Paris 2024 (clique neste link). Nele, é possível filtrar todas as competições pelas datas em que ocorrerão, favoritar esportes e identificar os eventos que envolvem medalhas. As provas começaram no dia 28 de agosto e vão até 8 de setembro.

