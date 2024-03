Beto vai à filiação de deputado ao PSD e dá sinais de uma composição na Capital

Pré-candidato a prefeito de Campo Grande, Beto Pereira espera contar com o apoio do PSD - Arquivo

O deputado federal Beto Pereira (PSDB) deu mais um passo rumo ao fortalecimento da sua pré-candidatura a prefeito de Campo Grande nas eleições de 6 de outubro, ao participar, no dia 5, em Brasília (DF),

da cerimônia de filiação ao PSD do seu amigo Carlos Sampaio, deputado federal eleito pelo PSDB de Campinas (SP) por seis vezes consecutivas.

Segundo informações obtidas pelo Correio do Estado, a participação de Beto Pereira no ato político foi mais uma clara demonstração do acordo de composição dos tucanos com o PSD em Mato Grosso do Sul, em especial na Capital, para as eleições municipais deste ano.

A reportagem apurou que, desde o fim do ano passado, estava sendo costurada essa aliança de ambos os partidos no Estado, tendo como principais interlocutores o ex-governador Reinaldo Azambuja, que é o presidente estadual do PSDB, o senador Nelsinho Trad, o qual é o presidente estadual do PSD, e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

Em fevereiro deste ano, o Correio do Estado publicou que, com a aproximação das convenções partidárias, estava ocorrendo uma verdadeira romaria de lideranças políticas até a porta do ex-governador Reinaldo Azambuja, a fim de pedirem a vaga de vice-prefeito na chapa encabeçada por Beto Pereira.

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem na época, um dos dirigentes em conversa com o presidente estadual do PSDB seria Nelsinho Trad, inclusive tendo ele mesmo já expressado a vontade de fazer uma aliança com os tucanos, isso se o deputado estadual Pedrossian Neto abrir mão de sua pré-candidatura a prefeito da Capital.

No entanto, procurado pelo Correio do Estado na ocasião, Pedrossian Neto disse que nem sequer pensava na hipótese de ficar de fora da disputa pela Prefeitura de Campo Grande.

“Não existe essa hipótese de eu abrir mão da minha pré-candidatura. Além disso, penso não ser bom negócio trocar um mandato de deputado estadual, em que há protagonismo, pelo cargo de vice-prefeito, que muitas vezes nem sequer tem função administrativa”, declarou ao Correio do Estado.

À época, ele ressaltou também que esteve acompanhado de Nelsinho Trad no encontro com Gilberto Kassab, a fim de tratarem juntos sobre as eleições municipais, e que o mandatário nacional do partido prometeu apoio logístico para a sua candidatura.

"Que exista uma conversa entre o PSD e o PSDB é normal, nunca escondemos isso, mas, por hora, vamos manter candidatura própria em Campo Grande”

-Pedrossian Neto, reforçando que o PSD vai mantê-lo como pré-candidato a prefeito

Porém, parece que Pedrossian Neto será o último a saber sobre essa aliança PSDB-PSD em Campo Grande. Afinal, Beto Pereira não participou em vão do ato de filiação de Carlos Sampaio, uma vez que a assinatura da ficha de filiação ao PSD teve a presença do próprio presidente da sigla – e Gilberto Kassab e o pré-candidato tucano a prefeito da Capital teriam conversado por horas.

Além disso, durante o evento político, conforme informação publicada na edição de ontem do jornal O Estado de S. Paulo, os deputados federais Beto Pereira e Alex Manente (Cidadania-SP) revelaram que foram prestigiar o amigo Carlos Sampaio e tentar apoio do PSD para suas respectivas candidaturas municipais, já que, enquanto o sul-mato-grossense quer ser prefeito de Campo Grande, o paulista almeja o cargo de chefe do Executivo de São Bernardo do Campo (SP).

Para quem não sabe, Gilberto Kassab faz questão de negociar as alianças partidárias da sua legenda nos estados, papel que fez com que o PSD tenha atualmente uma das maiores bancadas da Câmara dos Deputados.

Agora, com a revelação de um jornal de circulação nacional sobre a aproximação do PSDB ao PSD, isso torna a pré-candidatura de Pedrossian Neto algo muito remoto. Procurado pelo Correio do Estado,

o deputado estadual voltou a reafirmar a sua pré-candidatura à prefeitura da Capital.

“Kassab não vai passar por cima do Nelsinho, que é o nosso presidente regional. Ele jamais faria isso. Que exista uma conversa entre o PSD e o PSDB é normal, nunca escondemos isso, mas, por hora, vamos manter candidatura própria em Campo Grande. É até prematuro falar sobre isso nesse momento, e acredito que são especulações normais da política”, assegurou Pedrossian Neto.

Beto Pereira também foi procurado pelo Correio do Estado, porém, até o fechamento desta reportagem, não houve retorno dos contatos. O espaço segue aberto para sua manifestação.

