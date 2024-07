Área queimada no Pantanal de MS tem avanços 'tímidos' há uma semana

Na parte sul-mato-grossense do bioma pantaneiro, as evoluções diárias da área queimada mantém índices positivos há uma semana, com os medidores não passando da casa de 100 hectares desde o último dia 07 de julho, muito distante do pico de 23 de junho, por exemplo, quando 40.400 ha foram consumidos pelos incêndios no Pantanal.

Boletim mais recente da operação Pantanal aponta que um foco ativo na microrregião Paraguai (próximo ao Maracangalha) continua sob ação de controle e rescaldo, sendo que os municípios de Coxim e Miranda não veem fogo surgindo em novos pontos, ou recomeçando em algum local extinto, desde sábado (13).

Monitoramento feito pelo Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia (Lasa UFRJ) filtrado apenas pelo estado de Mato Grosso do Sul, mostra que após leve crescente entre os dias dois e quatro deste mês, os índices acumulados de área queimada despencaram.

Se após o recorde de 40.400 hectares de avanço diário, em 23 de junho, o último pico registrado era de 04 de julho, quando 13.075 ha foram consumidos pelo fogo, a área queimada entre os dias 07 e 14 deste mês pode ser considerada irrisória:

07/07| 25 ha/dia

25 ha/dia 08/07| 50 ha/dia

50 ha/dia 09/07| 0 ha/dia

0 ha/dia 10/07| 25 ha/dia

25 ha/dia 11/07| 25 ha/dia

25 ha/dia 12/07| 50 ha/dia

50 ha/dia 13/07| 0 ha/dia

0 ha/dia 14/07| 75 ha/dia

Com o acumulado anual de área queimada até então beirando aproximadamente 594 mil hectares do Pantanal sul-mato-grossense - que tem 9 milhões de hectares, ou 65% do bioma total no Estado -estima-se que 6,09% da vegetação pantaneira de MS foi consumida pelo fogo.

Trégua, por enquanto

Ainda que a chegada da frente fria tenha colaborado com o trabalho dos brigadistas e do avião cargueiro KC390 da Força Aérea Brasileira (FAB) - que tem feito chover no Pantanal -, a previsão do tempo mostra que essa semana pode trazer de volta as condições favoráveis aos incêndios.

Isso porque, como bem aponta o Governo do Estado em boletim climatológico, a umidade relativa do ar que tem ficado em torno de 53% com 90% de máxima - segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) -, deve atingir entre 10% e 30% nessa semana.

Aliada a essa baixa umidade relativa do ar, os termômetros também devem subir, saindo da casa atual entre 10 a 20 °C e apresentar uma elevação gradativa, com máximas que chegam a 34°C.

Durante essa "trégua" momentânea, como esclarece chefe de operações do Sistema de Comando de Incidentes (SCI) em Corumbá, coronel Claudiney da Silva Quintana, as guarnições foram substituídas no início da semana passada, mantendo o monitoramento nas 13 bases avançadas.

Como ele explica, a permanência dos brigadistas pelas localidades facilita o trabalho de prevenção e monitoramento, seja in loco ou contando com a tecnologia do sobrevoo por drones.

"Estamos aproveitando esse momento agora para a manutenção nos nossos equipamentos e veículos, que sofreram com os combates intensos e exigiram muito de suas capacidades técnicas", conclui o coronel.

