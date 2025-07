Esquizofrênico mata mãe a facadas no interior de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (04), em Dourados, Alfredo Henrique Oruê dos Santos, de 21 anos, suspeito de assassinar a própria mãe, Michely Rios Midon Orue, de 48 anos, na cidade de Glória de Dourados. O crime aconteceu na tarde da última quinta-feira (03), segundo informações da Delegacia de Polícia Civil.

De acordo com o delegado Marcos Ibere, a vítima foi morta com pelo menos cinco facadas, sendo o golpe fatal desferido na região da jugular. O homicídio teria acontecido entre o meio-dia e 14h, período este em que o pai do autor estava viajando a trabalho.

Familiares relataram que estranharam a falta de contato de Michely, que não atendia às ligações, e decidiram ir até a residência, onde a encontraram caída, sem vida, nos fundos da casa por volta das 19h40.

As Polícias Civil e Militar foram acionadas e compareceram ao local, assim como a perícia, que constatou as perfurações. Em seguida, as equipes iniciaram as buscas pelo suspeito, que havia fugido com o veículo Renault Logan branco da família.

Com informações do deslocamento, os policiais localizaram Alfredo já em Dourados, onde ele foi preso em flagrante nesta manhã. Testemunhas ainda disseram que o jovem era usuário de drogas e tinha histórico de comportamento agressivo.

A esquizofrenia é um transtorno mental grave que afeta o pensamento, as emoções e o comportamento de uma pessoa, levando a uma perda de contato com a realidade, conhecida como psicose.

O esquizofrênico, em surto, tem alucinações e delírios. A esquizofrenia geralmente se manifesta no início da idade adulta, entre os 20 e 30 anos, e não tem cura, mas existem tratamentos eficazes para controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente.

2° caso de esquizofrenia

Hugo Abel Heyn, de 69 anos, morreu esfaqueado pelo filho, Sahu Abel Heyn, de 35 anos, na madrugada da última sexta-feira (27), no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. Sahu é esquizofrênico e atacou o pai em um momento de surto.

Conforme apurado pela reportagem, Hugo, Sahu e a mãe Sandra Regina Inverso Ramires Heyn estavam em casa à noite, quando pai e filho começaram a discutir.

Sahu estava irritado, possivelmente em surto, quando começou a ameaçar o pai após a discussão: “E você? O que está olhando? Eu ainda vou fazer pedacinhos de você”. O pai, deitado na cama, riu da situação.

Em seguida, o filho o ameaçou novamente: “Tá duvidando? Eu vou fazer agora!”. Neste momento, Sandra fechou a janela e trancou a porta do quarto, mas Sahu arrombou, pulou em cima do pai com uma faca e desferiu-lhe diversos golpes, atingindo tórax e braços.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima caiu no chão e o autor ainda chutou sua cabeça várias vezes. A mãe pediu para que o filho parasse com as agressões, mas, ele desobedeceu.

Então, ela foi buscar ajuda de familiares que moram no mesmo bairro, mas, ao retornar a residência, a vítima estava desacordada e o autor havia fugido.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) tentaram reanimar a vítima, mas, sem sucesso. Ele morreu em casa.

Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil e Polícia Científica também estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como "homicídio qualificado por motivo fútil" na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

Feminicídios 2025

O primeiro caso de 2025 foi a morte de Karina Corin, de 29 anos, nos primeiros dias de fevereiro, baleada na cabeça pelo ex-companheiro, Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos.

Já o segundo feminicídio deste ano no Estado foi a morte de Vanessa Ricarte, esfaqueada aos 42 anos, por Caio Nascimento, criminoso com passagens por roubo, tentativa de suicídio, ameaça, além de outros casos de violência doméstica contra a mãe, irmã e outras namoradas.

Após denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul em quatro crimes, em caso de condenação e penas máximas aplicadas, o assassino de Vanessa pode pegar mais de 86 anos de cadeia, como abordado pelo Correio do Estado.

No terceiro caso, a vítima foi Juliana Domingues, de 28 anos, assassinada com golpes de foice pelo marido, na noite do dia 18 de fevereiro, na comunidade indígena Nhu Porã, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Quatro dias depois, no dia 22 de fevereiro, Mirieli dos Santos, de 26 anos, foi a quarta vítima do ano, morta a tiros pelo ex-namorado, Fausto Junior, no município de Água Clara - localizado a 193 km de Campo Grande.

No dia seguinte, Emiliana Mendes, de 65 anos, foi morta no município de Juti, localizado a 310 km de distância de Campo Grande. A vítima foi brutalmente atacada pelo suspeito, que, após esgana-la, arratou seu corpo até uma residência e colocou em cima de um colchão, a fim de simular uma eventual morte natural.

O sétimo caso de feminicídio registrado em 2025 foi o de Giseli Cristina Oliskowiski, morta aos 40 anos, encontrada carbonizada em um poço no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O crime aconteceu no dia 1º de março;

Já o oitavo feminicídio foi o de Ivone Barbosa da Costa Nantes, morta a golpes de faca na região da nuca pelas mãos do então namorado no assentamento da zona rural de Sidrolândia batizado de Nazareth, em 17 de abril.

O nono caso foi registrado com o achado do corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, encontrado na tarde do dia 14 de maio, no Rio Aporé, em Cassilândia-MS, segundo divulgado pela Polícia Civil. De acordo com as informações, o crime aconteceu no dia 11 de maio.

Já o décimo caso, foi o de Simone da Silva, de 35 anos, na noite do dia 14 de maio, morta a tiros na frente dos próprios filhos por William Megaioli da Silva, de 22 anos, que se entregou à polícia ainda com a arma em mãos.

No 11º feminicídio de Mato Grosso do Sul, a vítima foi Olizandra Vera Cano, de 26 anos, que foi assassinada com golpes de faca no pescoço pelo marido de 32 anos, no dia 23 de maio. O autor acabou preso em flagrante, na cidade de Coronel Sapucaia, a 395 quilômetros de Campo Grande.

O 12º caso caso aconteceu no dia 25 de maio, no Hospital Regional de Nova Andradina, e vitimou Graciane de Sousa Silva, que foi vítima de diversas agressões durante quatro dias seguidos, na cidade de Angélica, distante aproximadamente 275 quilômetros de Campo Grande.

Graciane vivia com o companheiro José Robério Viana de Souza há aproximadamente sete anos, e entre os dias 17 e 20 de maio, ela estava sofrendo agressões do homem, quando foi levada para atendimento médico em Angélica e encaminhada ao Hospital Regional de Nova Andradina no dia 21, devido à gravidade dos ferimentos.

Seguindo a sequência, Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses, foram as 13ª e 14ª vítimas de femicídio, em Mato Grosso do Sul. As duas foram mortas e queimadas no dia 26 de maio, no bairro São Conrado, em Campo Grande. O autor do crime, João Augusto Borges, de 21 anos, que era marido de Vanessa e pai de Sophie confessou o duplo homicídio, e afirmou que o cometeu pois Vanessa queria se separar e ele não queria pagar pensão para a filha.

Em entrevista, o delegado titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Rodolfo Daltro disse que o jovem foi “extremamente frio e sem arrependimentos” ao estrangular e queimar os corpos. Sem antecedentes criminais, ele premeditou toda a ação por dois meses, e decidiu matar esposa e filha durante seu intervalo de almoço.

João Augusto foi preso após se dirigir à delegacia para relatar o desaparecimento da mulher e da filha. A prisão foi realizada após um monitoramento de vídeo e telemático entre Depac-Cepol e Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), que ao saberem que ele daria queixa do desaparecimento da esposa e filha, o localizaram enquanto aguardava atendimento junto ao 6ºDP, onde confessou o crime e foi preso.

Já a 15ª morte por feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano, foi a de Eliane Guanes, de 59 anos, que foi queimada viva pelo capataz Lourenço Xavier, de 54 anos. De acordo com as informações, ele jogou gasolina no corpo de Eliane e ateou fogo na mulher, em fazenda na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá, onde os dois trabalhavam. O crime aconteceu na noite do dia 6 de junho.

Doralice da Silva, de 42 anos, foi a 16ª vítima de 2025, morta a facadas no dia 20 de junho, após uma discussão com o companheiro Edemar Santos Souza, de 31 anos, principal suspeito. O crime ocorreu na Rua dos Pereiras, na Vila Juquita, em Maracaju, a cerca de 159 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, moradores da região relataram que o casal tinha um histórico de brigas frequentes, contudo, Doralice nunca havia registrado boletins de ocorrência ou solicitado medidas protetivas contra Edemar.

Por fim, completando a estatística, Rose Antônia de Paula, foi encontrada morta e praticamente decapitada, em uma casa em Costa Rica. Rose era moradora de Bonito e pretendia retornar para a cidade no sábado (28). Entretanto, vizinhas estranharam o fato de ela não ter aparecido para tomar café em uma lanchonete que costumava frequentar todas as manhãs desde que chegou à cidade, há cerca de duas semanas.

De acordo com as amigas, ela mantinha um relacionamento antigo, mas conturbado com o suspeito, chegando inclusive a registrar denúncia na polícia por conta de violência doméstica contra ele. Pouco tempo depois, ela foi encontrada morta. O suspeito segue foragido.

**Colaborou Naiara Camargo e Tamires Santana**

Assine o Correio do Estado.