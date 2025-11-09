Quase metade dos motoristas de MS estão com licenciamento em atraso

Cidades

Tema da redação pegou alguns de surpresa, mas maioria avaliou tema como fácil

Em MS, mais de 57 mil candidatos se inscreveram para o Enem 2025 Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O primeiro dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi avaliado como cansativo e complexo por alguns candidatos de Mato Grosso do Sul, que começaram a deixar os locais de aplicação às 14h30 (de MS). Já o tema da redação surpreendeu a maioria, que esperava outros assuntos, mas que ainda assim acharam "tranquilo".

Os participantes precisaram dissertar sobre a “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. Além da redação, foram aplicadas questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Os primeiros participantes começaram a deixar os locais de prova a partir das 14h30. Quem desejar sair com o caderno de questões deve esperar até às 17h30 para deixar a sala.

Estudantes que fizeram a prova em Campo Grande afirmaram ao Correio do Estado que, sobre a redação, apostavam em outros mais em evidência, como meio ambiente, especialmente pela Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30) ser realizada este ano no Brasil, ou povos originários, entre outros.

Já a prova objetiva tem divergências, com alguns achando cansativa e complexa e outros acharam fácil, mas entre os ouvidos pela reportagem, foi quase unânime a opinião de que, mesmo difícil em alguns pontos, a prova foi tranquila.

O estudante Henrique Gayari, de 15 anos, fez a prova pela primeira vez como treineiro, que são os candidatos que fazem o Enem sem concluir o Ensino Médio, e avaliou a prova como cansativa.

"Eu acho o Enem uma prova mais psicológica, porque é muito texto, eu fiquei bem cansado mentalmente", disse, afirmando que acredita não ter se saído bem na parte objetiva.

Já sobre a redação, o estudante conseguiu desenvolver melhor o tema. "Eu acho que eu fui bem, consegui estudar o ano inteiro, eu fazia cursinho de redação e, no começo do ano, eu fiz uma que se referia aos idosos e consegui usar um pouco disso, alguns dados que eu já tinha em mente", comentou.

Maria Eduarda, 15 anos, também fez a prova como treineira e achou o tema da redação surpreende, porém, tranquilo.

"Eu acho que foi bem tranquilo o tema, meu pai é professor e me ajudou bastante, acho que foi bom o tema, mas pensava que seria meio ambiente", disse.

A estudante afirmou ainda que a preocupação maior é com relação ao próximo domingo, quando serão aplicadas as provas de exatas. "Eu acho que vai ser mais difícil", destacou.

O acadêmico Renato Augusto,18 anos, já cursa Direito e fez o Enem pela quarta vez. Ele também afirmou que as provas deste primeiro dia foram "bem tranquilas", mas foi pego de surpresa pelo tema da redação.

"Me pegou um pouco despreparado, porque eu acreditei que seria sobre os povos originários e desde o começo do ano eu venho estudando bastante sobre isso, então ser sobre os direitos dos idosos me pegou um pouco despreparado, mas acredito que fui bem".

Assim como Maria Eduarda, ele também está mais receoso com as provas de exatas. "Estou um pouco preocupado, porque não é meu forte, mas continuo mantendo os estudos com foco e muita perseverança", concluiu.

Kauan Levi, 17 anos, é de Jaraguari e veio para Campo Grande fazer a prova pela primeira vez, também como treineiro e se surpreendeu positivamente, pois esperava que o Exame fosse mais complexo.

"Foi tranquilo no meu ponto de vista, o povo sempre fala que a prova do Enem é aquelas coisas de difícil, mas eu não achei não", disse, acrescentando que o tema da redação também não o pegou de surpresa. "Tinha textos explicando e ajudou bastante".

Enem 2025

Em Mato Grosso do Sul, 57.941 candidatos se inscreveram para o Enem neste ano. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda não divulgou o número de abstenções, ou seja, de candidatos que se inscreveram, mas não compareceram ao local de prova.

As provas foram aplicadas em 41 municípios do Estado.

Mulheres (60,15%) representam a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) a minoria.

Ao todo, 70.126 pessoas se inscreveram, mas 57.941 estão de fato confirmadas. Desse número, 32.626 são inscrições gratuitas e 25.315 pagas.

Dos inscritos, 10.288 possuem 16 anos ou menos, 15.240 têm 17 anos, 10.399 possuem 18 anos, 4.518 têm 19 anos, 2.669 possuem 20 anos, 8.905 têm de 21 a 30 anos e 5.763 possuem de 31 a 59 anos.

Neste domingo (9), os candidatos tiveram 5 horas e 30 minutos para responder a 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.

Já no segundo dia de provas do Enem 2025, que será aplicado em 16 de novembro, os participantes terão cinco horas para concluir o exame e a prova termina às 17h30 (de MS).

Nesse dia, são aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza, que abrangem as disciplinas de Química, Física e Biologia.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.

A partir da nota obtida, os estudantes podem se inscrever para vagas em universidades públicas ou bolsas de estudo por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).