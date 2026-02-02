Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

EM DISCUSSÃO

Sem descartar ir à Justiça, prefeita espera manter veto à taxa do lixo

Segundo a prefeita, Campo Grande hoje tem 98% de cobertura dos serviços, com escolas e unidades de saúde a cada 3 km na Capital, então "você tem que ter condições de bancá-los"

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

02/02/2026 - 12h58
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nesta segunda-feira (02) a Prefeita por Campo Grande, esteve presente na Sessão Solene Inaugural na Câmara Municipal, de abertura dos trabalhos legislativos de 2026, onde inclusive deve ser discutido amanhã (03) novamente as medidas sobre o  Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da "Taxa do Lixo", assunto no qual Adriane Lopes espera que os vereadores mantenham o seu veto, sem descartar ainda recorrer à Justiça se necessário. 

Na Câmara Municipal para detalhar a atual situação da Capital, Adriane apresentou aos parlamentares um relatório com as ações e planejamentos previstos para esse ano de 2026, reforçando ainda em discurso a fala de que Campo Grande lida há tempos com "desafios históricos". 

"Todo reajuste e medida dura traz impopularidade. Estou pensando nos resultados que vamos trazer para a cidade, em serviços de qualidade pelos próximos anos", disse ela, reforçando que em 2025 cerca de 90% dos projetos do Executivo foram aprovados pela Câmara Municipal. 

Questionada, em quebra-queixo com a imprensa Adriane deixou clara a postura do Executivo em esperar a análise pela Câmara de Campo Grande,tendo em vista que recentemente os secretários municipais se reuniram no último sábado (31) para tentar convencer os vereadores a manterem o veto da taxa de lixo do IPTU, já que nesta terça (03) ele devem decidir pela derrubada ou manutenção do veto do Executivo ao Projeto de Lei Complementar 1.016/26, que suspende os efeitos do Decreto 16.402/2025 e impede o aumento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares para 2026. 

Adriane Lopes reforçou que os dados para as mudanças foram apresentados na Câmara Municipal em 2025, com "alguns vereadores se interessando mais que outros", segundo a prefeita. 

"Mas os dados foram apresentados das finanças do município, tanto da taxa de lixo como do reajuste do IPTU. E a gente vem num convencimento da necessidade de se arrecadar para bancar os serviços públicos em Campo Grande", disse ela em complemento.

Segundo a prefeita, Campo Grande hoje tem 98% de cobertura dos serviços, com escolas e unidades de saúde a cada três quilômetros na Capital, então "você tem que ter condições de bancá-los".

Futuro em jogo

Adriane ainda relembra da arrecadação de 40 milhões diante dos 136 que são pagos, dos serviços custeados pela taxa do lixo, dizendo que é necessário regularizar essa situação, para que o recurso que deveria ir para obras e outras situações não seja empregado neste pagamento. 

"Quanto mais é ofertado, mais caro o serviço se torna. E Campo Grande hoje é uma cidade muito horizontal. Onde a gente tem novos bairros, você tem abertura de novos serviços, o que vem encarecendo muito o poder público municipal. Tenho certeza que melhorando a arrecadação, melhora a qualidade dos serviços, melhora o atendimento ao campo grandense, ao cidadão que vem cobrando a qualidade e a excelência dos serviços prestados pela prefeitura", disse. 

Além disso, Adriane Lopes foi clara em apontar que ainda aguarda a decisão dos próprios vereadores, afirmando às vésperas da votação que não descarta levar o assunto à Justiça. 

"Primeiro a gente vai acompanhar amanhã a votação, e do resultado a gente vai tomar um posicionamento. Como ainda não houve, eu não tenho uma resposta clara hoje ainda", declarou.

Vale lembrar que, durante o recesso parlamentar os vereadores convocaram uma sessão extraordinária e, por unanimidade, chegaram a derrubar o projeto do Executivo municipal que aumentava o IPTU em Campo Grande, que foi vetado, porém, pela própria prefeita um dia após a votação. 

Entretanto também - como abordo no Correio do Estado -, desde esse ponto pelo menos sete vereadores que foram contra a tarifa agora estão "indecisos", ou seja, propensos a serem favoráveis ao veto do Executivo mesmo tendo participado da polêmica aprovação do projeto de lei complementar., 

Conforme consulta feita pela reportagem entre os 29 vereadores, 14 ainda se posicionam contra o veto, sendo esse total um parlamentar a menos do número necessário para derrubá-lo. 

Além desses, 10 não se posicionaram e 4 ainda não definiram, enquanto o 29º em questão trataria-se do presidente da Câmara Municipal, o Papy, que só teria necessidade de participar dessa votação em caso de um eventual empate. 

Novos valores polêmicos

Entre os assuntos mais polêmicos na Capital neste 2026 está justamente o IPTU, o qual os carnês, pelos valores de correção, deveriam vir com reajuste de 5,32% em relação ao aplicado no último pagamento, o que corresponde à variação da inflação no período, baseada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Por não ser diferente da inflação do período, esse percentual já havia sido divulgado pela secretária Municipal de Fazenda, Márcia Helena Hokama, e pela prefeita Adriane Lopes, em suplemento que data de 24 de outubro de 2025 no Diogrande, sem a necessidade de passar pela Câmara de Campo Grande.

Ainda em meados de novembro - como bem acompanha o Correio do Estado - a Prefeitura de Campo Grande reduziu pela metade (de 20 para 10%) o desconto de quem paga o IPTU à vista, mas as alterações que incidem sobre os valores desse imposto não iriam parar aí. 

Além disso, o novo Perfil Socioeconômico Imobiliário (PSEI) foi atualizado após quase uma década, subindo valores da taxa de lixo para 44% dos moradores, aprovado inclusive na Câmara Municipal no segundo semestre do ano passado.

Como se não bastasse, o titular Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), Ulysses da Silva Rocha, pontuou no meio dessa polêmia a cobrança extra que, segundo ele, já estaria prevista nos códigos municipal e nacional por meio da qual, por parâmetro municipal a Prefeitura pode e aplicou a cobrança de 3,5%, o máximo que estaria previsto no Código Tributário Nacional.  

Nesse caso, cabe explicar, essa alíquota seria para imóveis territoriais em bairros com mais de três equipamentos públicos (iluminação pública, escola, água, luz, etc.). 

Justamente esse "tarifaço sobre os terrenos baldios", como bem abordado no Correio do Estado, é o que ajuda a explicar a "chiadeira" sobre o IPTU neste começo de 2026.

Em outras palavras, até o ano passado os proprietários de boa parcela destes terrenos pagavam 1% de imposto, até essa mudança para 3,5% que sozinha já representa um aumento de 250% no valor do carnê e, se estes terrenos estão na lista dos 45% dos imóveis que sofreram majoração desta taxa por conta da reclassificação feita este ano, acabaram sofrendo tarifaço duplamente.

"Então, se o cara tinha um imóvel de 100 mil reais e pagava mil, ele pode, dependendo do caso, estar pagando 3.500 reais, mas sem uma alteração do valor venal do imóvel, mas dentro de acordo com o que o Código Tributário Municipal estabelece em consonância com o Código Tributário Nacional", disse o próprio secretário de relação há exatamente uma semana (07). 

Alegando que ficou de fora dos debates referentes ao aumento do IPTU, a Câmara Municipal de Campo Grande indicou a constituição de uma equipe técnica especializada para estudar, discutir e avaliar os critérios utilizados na elaboração. 

Instituída a Comissão Técnica que tem atuado em cima das mudanças anunciadas sobre o IPTU, foram necessários alguns posicionamentos da Câmara e demais entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil do Mato Grosso do Sul (OAB-MS) para que os prazos do IPTU fossem alterados. 

 

Assine o Correio do Estado

FORÇAS ARMADAS

Em MS, 108 mulheres vão ingressar no serviço militar inicial em março

São 99 vagas em Campo Grande (Exército Brasileiro) e 9 em Ladário (Marinha do Brasil)

02/02/2026 11h45

Compartilhar
Na manhã desta segunda-feira (2), as voluntárias fazem a Seleção Complementar, onde passam por entrevista, exames médicos e orientações

Na manhã desta segunda-feira (2), as voluntárias fazem a Seleção Complementar, onde passam por entrevista, exames médicos e orientações MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

Ao todo, 586 moças se alistaram nas Forças Armadas, sendo 421 em Campo Grande (Exército Brasileiro), 132 em Corumbá (Marinha do Brasil) e 33 em Ladário (Marinha do Brasil).

Há 108 vagas para militares femininas (soldados – serviço militar inicial), sendo 99 vagas em Campo Grande (Exército Brasileiro) e 9 em Ladário (Marinha do Brasil).

Em Campo Grande, das 99 novas integrantes do Exército Brasileiro, 12 vão trabalhar no Hospital Militar de Campo Grande (HMilCG), 26 no Colégio Militar de Campo Grande (CMCG) e 61 no Comando Militar do Oeste (CMO). Em Ladário, as 9 militares femininas farão parte do 6° Distrito Naval.

Elas vão integrar as áreas de administração, enfermaria, alimentação, intendência, manutenção e comunicação. A remuneração é equivalente a um salário-mínimo (R$ 1.621,00), acrescido de vale-transporte.

Elas começam como soldados, mas podem crescer na carreira militar e chegar até a patente de 3° sargento.

As fases da seleção são:

  1. Alistamento (1° janeiro a 30 de junho de 2025)
  2. Seleção – exame de saúde, inspeção dentária e entrevista (1 a 11 de julho de 2025)
  3. Designação – resultado (2 de janeiro de 2026)
  4. Seleção complementar (primeira semana de fevereiro de 2026)
  5. Resultado final (6 de fevereiro de 2026)
  6. Incorporação – entrada nas Forças Armadas (2 de março de 2026)

Na manhã desta segunda-feira (2), as voluntárias fazem a Seleção Complementar, onde passam por entrevista, exames médicos e orientações.

De acordo com o chefe da Seção do Serviço Militar Geral, tenente-coronel Vinícius Delevati Lavada, a seleção de mulheres ocorre em todo o Brasil e pretende seguir um padrão mundial na Organização das Nações Unidas (ONU) em incorporar o público feminino nas Forças Armadas.

“O exército brasileiro, seguindo um padrão internacional, os outros exércitos de outros países já possuem mulheres no seu serviço militar inicial. E o exército brasileiro, a fim de atingir esse mesmo patamar, inicia a conscrição de mulheres no ano de 2026, para seguir o mesmo padrão de outros exércitos que seguem a Organização das Nações Unidas. Nós estamos valorizando a mulher brasileira, sabemos o valor que tem a mulher em todos os demais setores e o Exército brasileiro hoje também se equipara aos outros locais, às outras fontes de trabalho dentro do âmbito nacional”, explicou.

Estudante, Rafaela Braga, de 17 anos, tem o sonho de servir o Exército Brasileiro.

“Estou com muita esperança que vou conseguir passar mas foi um tempo de muita tensão também. Estou esperando para saber o resultado logo e o que isso vai dar. Eu realmente estou muito ansiosa, eu realmente quero bastante servir. E é isso, a ansiedade tá a mil e a esperança também”, disse.

Até 2030, o Exército Brasileiro pretende alcançar 20% do público feminino no serviço militar inicial.

ALISTAMENTO FEMININO

Mulheres podem ingressar nas Forças Armadas de forma voluntária e permanecer na corporação por até 8 anos, sendo que o contrato deve ser renovado de 1 em 1 ano. É possível chegar até a patente de 3º Sargento, mediante realização de cursos de formação.

Os requisitos para conseguir uma vaga são:

  • Ter nascido em 2007 e completar 18 anos em 2025
  • Saúde em perfeito estado – exame médico e odontológico

O Governo Federal publicou, no dia 28 de agosto, o Decreto nº 12.154, de 27 de agosto de 2024, que regulamenta o Serviço Militar Inicial Feminino voluntário no Brasil.

Uma vez incorporadas, as militares estarão sujeitas aos direitos, deveres e penalidades estabelecidos pela Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, e pelo Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966.

Até então, só era possível uma mulher ingressar nas Forças Armadas como militares de carreira, mediante aprovação em concurso público, ou como militares temporárias, por meio de seleção conduzida pelas Regiões Militares.

As voluntárias não terão estabilidade no serviço militar e, após o desligamento do serviço ativo, integrarão a reserva não remunerada das Forças Armadas.

Até 2030, o Exército Brasileiro pretende alcançar 20% do público feminino no serviço militar inicial.

ms-395

Motorista morre em acidente envolvendo três carretas em rodovia de MS

Uma carreta pegou fogo e ficou parada na pista; Na madrugada outras duas colidiram na traseira, gerando um engavetamento

02/02/2026 10h30

Compartilhar
Uma carreta parada na rodovia provocou o acidente

Uma carreta parada na rodovia provocou o acidente Foto: Da Hora Bataguassu

Continue Lendo...

Um motorista, identificado como Tárcio Adabi Sguarezi, 61 anos, morreu em acidente envolvendo três carretas na madrugada desta segunda-feira (2), na MS-395, entre os municípios de Bataguassu e Brasilândia.

De acordo com informações do site Da Hora Bataguassu, uma carreta carregada com soja pegou fogo e foi consumida pelas chamas no domingo (1º) e, por este motivo, ficou parada na pista, em um trecho sem acostamento, ocupando parte da pista de rolamento.

Durante a madrugada de hoje, a carreta conduzida por Sguarezi não conseguiu desviar e acabou colidindo na traseira do caminhão.

Com o impacto, o motorista ficou preso às ferragens.

Na sequência, uma terceira carreta, que transportava madeira, colidiu de forma leve no segundo veículo, provocando um engavetamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. O resgate do motorista preso às ferragens durou cerca de três horas. Ele foi socorrido com ferimentos graves e foi encaminhado à Santa Casa de Bataguassu, com vida, mas inconsciente.

Pouco após dar entrada no hospital, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Já o motorista da terceira carreta não sofreu ferimentos.

A carga de soja do primeiro caminhão ficou espalhada pela pista e parte da rodovia ficou bloqueada para o trabalho de remoção.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local durante os trabalhos e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2967, sábado (31/01); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2967, sábado (31/01); veja o rateio

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2967, sábado (31/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2967, sábado (31/01)

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6942, sábado (31/01); veja o rateio
loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6942, sábado (31/01); veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6942, sábado (31/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6942, sábado (31/01)

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6941, sexta-feira (30/01): veja o rateio
loteria

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6941, sexta-feira (30/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 22/01/2026

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?