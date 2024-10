Cidades

O pagamento pode ser feito via PIX, com QR Code ou código "Copia e cola", ou por meio de boleto; serão preenchidas 3.511 vagas de forma imediata, sendo 3.099 para nível médio e outras 412 para nível superior

Termina nesta terça-feira (29) o prazo para pagar a taxa de inscrição do Concurso dos Correios, ou seja, àqueles que se cadastraram, devem efetuar o pagamento no valor de R$ 39,80 para o cargo de nível médio (carteiro) e de R$ 42 para as vagas de nível superior.

O pagamento pode ser feito via PIX, com QR Code ou código "Copia e cola", ou por meio de boleto. As opções estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) - banca responsável pelo concurso.

A seleção é para o preenchimento de 3.511 vagas, das quais 3.099 vagas são destinadas ao nível médio e 412 vagas para nível superior. Vale lembrar que o prazo para as inscrições se encerrou ontem (28).

De acordo com os Correios, cerca de 160 mil pessoas tiveram a isenção da taxa, aprovada. É importante ressaltar que ela foi válida, para aqueles que são doadores de medula óssea ou inscritos no CadÚnico. O prazo para este pedido terminou no dia 11.

Conforme o cronograma, a partir das 10h desta quarta-feira (30) até as 17h de sexta (1°), o IBFC abrirá o período para que os candidatos realizem possíveis correções dos dados cadastrais.

Já no dia 26 de novembro, serão divulgadas as inscrições aprovadas. Aqueles que tiverem a participação negada, poderão entrar com recurso das 10h do dia 27, até as 17h do dia 28.

Por fim, o edital de convocação deverá ser publicado no dia 6 de dezembro, enquanto os locais de aplicação das provas será divulgado no dia 9, e o exame está previsto para 15 de dezembro.

Concurso

Segundo edital divulgado no dia 9 de outubro, serão preenchidas 3.511 vagas de forma imediata, sendo 3.099 para nível médio e outras 412 para nível superior. Essas vagas médias são para Agentes dos Correios, ou seja, carteiros, dos quais 62 vagas serão em Mato Grosso do Sul. Já as de nível superior são para analistas, cinco para o estado pantaneiro (Advogado, Suporte de Sistemas, Arquiteto, Engenheiro Civil e Engenheiro Elétrico).

Os aprovados terão salário inicial de R$ 2.429,26 para os carteiros e R$ R$ 6.872,48 para os analistas, mas também são assegurados outros benefícios para os candidatos que passarem, começando por um reajuste salarial a partir do dia 1º de janeiro, de acordo com o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), assinado dia 16 de setembro:

Para salários até R$ 6.326,03: R$ 260,00, a partir de janeiro de 2025 ;

; Para salários acima de R$ 6.326,03: 4,11% em janeiro de 2025 ;

; Total de R$ 6.586,02.

Sendo assim, os salários dos cargos de Agente e Analista, a partir de janeiro de 2025, serão:

Agente dos Correios: R$ 2.689,26;

Analista dos Correios: R$ 7.154,94.

Para somar com as vagas imediatas, também terão 5.975 vagas para cadastro reserva, sendo 5.344 destinadas ao cargo de agente, e 631, para analista. Do total de vagas, 20% serão reservadas para candidatos negros e 10% à pessoas com deficiência.

As provas objetivas, previstas para 15 de dezembro com duração de 4h. Confira as disciplinas:

Agente (Carteiro)

Língua Portuguesa (15 questões)

Matemática (10 questões)

Noções de Informática (10 questões)

Conhecimentos Gerais (10 questões)

Código de Conduta Ética e Integridade (5 questões)

Analistas

Língua Portuguesa (10 questões)

Matemática (5 questões)

Noções de Informática (10 questões)

Código de Conduta Ética e Integridade (5 questões)

Conhecimentos Específicos (20 questões)

Confira aqui o edital completo.

Outros benefícios

Além do reajuste salarial citado acima, os funcionários dos Correios ainda irão receber aumento em diversos benefícios:

Vale-refeição/alimentação: R$ 50,93/dia (aumento de 4,11%), totalizando:

Segunda a sexta: R$1.120,46/mês

R$1.120,46/mês Segunda a sábado: R$1.324,18/mês

Vale-cesta: R$ 318,79/mês (aumento de 4,11%)

Dessa forma, se somar os auxílios-refeição e vale-cesta, os funcionários receberão, por mês:

Trabalhadores de segunda a sexta: R$ 1.439,25 (aumento de R$ 56,90)

R$ 1.439,25 (aumento de R$ 56,90) Trabalhadores de segunda a sábado: R$ 1.642,99 (aumento de R$ 64,86)

Já o Auxílio para Dependentes com Deficiência poderá chegar até R$ 1.030,58/mês, enquanto o Reembolso Creche e Reembolso Babá será de até R$ 714,72/mês.

Vale-Transporte e Jornada de Trabalho In Itinere: até R$ 870,18/mês

Para a alegria de alguns funcionários, o Ticket-Peru será pago a partir de setembro, um mês antes da data prevista:

R$ 1.000,00 em setembro de 2024

R$ 1.500,00 até o 5º dia útil de janeiro de 2025

Total de R$2.500,00

Folha de Ticket Extra

Uma folha de ticket adicional (R$ 50,93) para os meses de agosto a dezembro de 2024, será feita para empregados que possuam remuneração até R$ 7.300,00.

Plano de Saúde

As alterações no regulamento do plano de saúde incluirão a redução da coparticipação, isenção de cobrança para quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e homecare, e a extinção de cobrança de mensalidade sobre as rubricas variáveis.

“A empresa se compromete a apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, ações de melhorias a serem implementadas pela mantenedora, em conjunto com a operadora do plano de saúde e com a participação das Federações, no que se refere à redução de despesas administrativas e gestão dos custos assistenciais”.

Gratificações:

Gratificação de Férias de 70%

A partir de agora, o pagamento será proporcional a partir de janeiro de 2025, sem prejuízo das ações judiciais em andamento.

Gratificação de Quebra de Caixa

Será concedida uma gratificação de R$ 267,64 para funcionários que atuam em guichês de agências. Quem desempenhar atividades parciais (no horário de almoço) em guichês receberá 25% desse valor.

Trabalho em dia de repouso

Funcionários que precisarem trabalhar durante folgas ou feriados receberão um pagamento de 200% a mais, sobre o valor da hora normal ou terão direito a duas folgas compensatórias, além de um vale-alimentação ou refeição.

Situação de Calamidade Pública ou Emergência

Em casos de calamidade pública ou emergência, será pago um salário-base adicional aos empregados afetados, após uma avaliação social realizada em até cinco dias.

