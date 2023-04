Fenasul: feira expõe cultura, gastronomia e moda da região Sul do Brasil em MS

Correio B+

Nutróloga especialista em emagrecimento dá alternativas para comer chocolate sem culpa na época mais doce do ano sem precisar resistir as tentações

Está aberta a temporada pré Páscoa e é difícil encontrar quem consegue resistir as tentações do momento. Para comer sem culpa e não se perder na dieta na época mais doce do ano, a nutróloga Dra. Ana Luisa Vilela, médica especialista em emagrecimento da capital paulista, conta que há alternativas.

“A alfarroba é uma fruta que cada vez mais ganha adeptos para substituir o chocolate já que, por ser naturalmente mais doce, é muito utilizada no preparo de bombons, ovos de Páscoa, mousses e bolos. Além de possuir fibras, antioxidantes, baixas quantidades de gordura e açúcar, ainda não contém cafeína e nem glúten na composição”, explica.

A médica fala ainda que além das versões de doces de alfarroba prontas para consumo, ainda é possível criar receitas substituindo o chocolate pela fruta em uma proporção de 1 para 1. Ou seja, na hora de colocar uma medida de chocolate na receita, basta trocar pela mesma quantidade de alfarroba.

Mas, para quem não abre mão do chocolate, a médica ressalta que não precisa riscar ele da dieta, só é necessário ter cuidado com qual versão está escolhendo e analisar os rótulos.

“As versões 70% cacau são uma boa alternativa e vale ainda colocar o chocolate no freezer congelado em pequenos pedacinhos, assim ele vai demorar mais para derreter na boca e proporciona saciedade na lentidão exata que o cérebro precisa para enviar um sinal de que o doce já foi consumido na medida certa e sem exageros”, deixa a dica.

Além disso, ela conta que é preciso ficar de olho nos rótulos das versões de chocolate diet, que podem até não conter açúcar na composição, mas podem ser altamente calóricos pela quantidade de gorduras. “Ao checar a tabela de ingredientes, o primeiro que aparece deve ser cacau, e não a manteiga e ainda precisa mencionar que o produto é de baixa caloria”, alerta.

Dra. Ana Luisa ainda revela que existem importantes diferenças entre a alfarroba e o cacau. “O que mais diferencia esses dois produtos é a quantidade de dois de seus componentes. O cacau concentra 23% de gordura e a alfarroba possui apenas 0,7%. Por outro lado, o cacau é mais pobre em açúcar (5% de sua composição), enquanto o alfarroba possui entre 38% e 45% de sacarose, glicose e frutose”, fala a médica que lista as principais diferenças:

