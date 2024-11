Águia Negra supera Operário Caarapoense e garante acesso à Série A do Estadual

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Jogando em casa, o Águia Negra sofreu, mas garantiu o retorno à elite do futebol sul-mato-grossense. A equipe de Rio Brilhante conquistou o acesso na tarde deste domingo (4), no Estádio Ninho da Águia, ao derrotar o Operário Caarapoense por 1 a 0.

O único gol da partida saiu aos 12 minutos do segundo tempo. A equipe da casa enfrentava dificuldades para marcar, esbarrando na grande atuação do goleiro Breno, e decidiu arriscar de fora da área. O meia Cy recebeu na intermediária e soltou uma bomba. O goleiro do OAC ainda tocou na bola, mas ela subiu e caiu dentro do gol, fazendo a torcida explodir no Estádio Ninho da Águia.

Com o resultado, o Águia Negra empata com o Naviraiense, ambos com 15 pontos, e as duas equipes garantem o acesso à primeira divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025. Como o time de Rio Brilhante não joga a última rodada, o Naviraiense só não é o campeão por questão matemática, pois possui uma vantagem de 8 gols de saldo sobre o Águia Negra.

Na última rodada, no próximo domingo (10), o CEN enfrenta o Operário Caarapoense no Estádio Carecão. Apenas uma improvável goleada do Tigre do Vale, por oito gols de diferença, tiraria o título do Jacaré do Conesul, garantindo-o ao Águia Negra. Em outra partida da rodada, o Sete de Setembro, que tem dez pontos e encerra a competição em terceiro lugar, visita o Comercial, em Campo Grande.

