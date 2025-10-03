Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Agetran vence 'cabo de guerra' judicial e publica nova leva de multas

Em cerca de 35 páginas há a relação de milhares de multas e autuações, um volume de cerca de sete mil infrações, das quais cerca de 3,2 mil são referentes a excesso de velocidade

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

03/10/2025 - 12h59
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Desembargador Amaury da Silva Kuklinski concedeu decisão parcial em favor do município de Campo Grande, barrando a liminar que havia determinado a suspensão das multas aplicadas sem contrato vigente. 

Desembargador Amaury da Silva Kuklinski concedeu decisão parcial em favor do município de Campo Grande, barrando a liminar que havia determinado a suspensão das multas aplicadas sem contrato vigente.  - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Depois de "vencer" todo o "cabo de guerra" judicial que decidiu se as multas aplicadas na Capital nos últimos 12 meses, após vencimento do contrato original de radares e antes do novo firmado há poucos meses, seriam válidas ou não, uma nova leva desses registros foi publicada hoje (03) com milhares de motoristas autuados. 

Toda essa novela começou após o vencimento do contrato original de radares data de 05 de setembro de 2024, a partir de quando a Pasta começou a ser questionada a respeito da continuidade do serviço e legalidade. 

Mesmo sem contrato, já que desde 2018 a gestão desses equipamentos era responsabilidade do Consórcio Cidade Morena, anotando assim o máximo de aditivos permitidos no período, as multas seguiram sendo cadastradas na Capital, com pelo menos 94 páginas de autuações de veículos publicadas entre os dias 23 de setembro e 03 de outubro de 2024, menos de um mês após o fim do acordo entre as partes. 

Hoje (03), o suplemento I publicado no Diogrande traz três editais em 38 páginas, com aproximadamente apenas as duas últimas contendo as chamadas notificações de penalidades de advertência por escrito, aquelas que deixam de ser multas pelo "bom comportamento" do motorista nos 12 meses anteriores. 

Ou seja, em cerca de 35 páginas há a relação de milhares de multas e autuações cadastradas no período entre 11 e 20 de setembro deste ano, um volume de cerca de sete mil infrações, das quais aproximadamente 3,2 mil são referentes a excesso de velocidade. 

Para seguir com os pagamentos ao antigo consórcio, enquanto não havia uma nova empresa para tocar os radares, através da Agetran o Executivo formalizou dois "Termos de Reconhecimento de Dívida" de aproximadamente R$2,5 milhões cada, somando R$5.093.167,19. 

Segundo a Agetran, os reconhecimentos de dívidas seriam "medida legítima para evitar enriquecimento ilícito da Administração", sendo que sem radares e lombadas - e suas respectivas multas - a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$3 milhões ao mês. 

Multas legais? 

Ex-prefeito de Campo Grande, agora enquanto vereador, Marquinhos Trad aparece como autor da ação que tentou anular mais de 320 mil autuações, como acompanha o Correio do Estado, aplicadas no período em questão. 

Cabe destacar que, mesmo após abertura da ação para anulação, as multas seguiram sendo cadastradas em Campo Grande neste 2025 e, sobre a nova leva de notificações, ao Correio do Estado Trad disse achar a situação um "absurdo", tendo em vista que não existia um contrato vigente para o período. 

Diante do caso, o Juiz de Direito, Flávio Renato Almeida Reye chegou a expedir uma liminar, pedindo para o município de Campo Grande "cessar a aplicação de penalidades decorrentes desses aparelhos de fiscalização, e de cobrar multas eventualmente aplicadas". 

Porém, mesmo com decisão para evitar que multas sejam pagas, que penalidades sejam aplicadas e inclusive que pagamentos indevidos fossem feitos ao Consórcio Cidade Morena, a Pasta se mostrava convicta na crença de que conseguiriam receber a arrecadação pelas autuações. 

Isso porque, a Agetran chegou a "afrontar" a decisão judicial em 12 de setembro, com a notificação de mais sete mil condutores em Campo Grande, menos de uma semana depois que a liminar havia sido expedida

A Pasta chegou a recorrer ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para revalidar milhares de multas em Campo Grande, alegando que o trânsito poderia se tornar um caos, gerando um consequente aumento no registro de acidentes e um possível reflexo no número de óbitos e lesões na Capital. 

Nessa ocasião, o advogado Valdir Custódio apontou ao Correio do Estado que tal argumento seria infundado pois, diferente da coleta de lixo, saúde, segurança sanitária, o serviço de fiscalização eletrônica não seria classificado como "essencial".

Segundo o advogado, a Agência possui viatura, moto e agentes treinados para cuidar do trânsito e lavrar infrações, como bem abordou o Correio do Estado quando a Capital já estava sem radar, com a possibilidade de multar apenas com bloco e app do Detran

Cabo de guerra

Em agravo de instrumento, a Agetran afirmou que "a liminar deferida, ao determinar a cessação das penalidades via AGETRAN, não pode ser cumprida (por ausência de competência da autarquia municipal), além de não afetar a validade dos atos sancionatórios regularmente praticados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)".

Com isso, foi requerido integral provimento ao agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada, assegurando-se a continuidade e regularidade da atuação da Agetran, na defesa da ordem pública e da segurança no trânsito. 

Ao Correio do Estado, Marquinhos Trad afirmou que ficou clara a "demonstração de como a Prefeitura de Campo Grande 'cuida' da sua gente", diante da nova leva de autuações que haviam sido publicadas mesmo após a liminar. 

"O diretor (Paulo da Silva) não publicaria se não tivesse aval da prefeita e da PGM [Procuradoria Geral do Município], do departamento jurídico. Ele só fez a publicação, porque vai alegar que não foram avisados ou intimados oficialmente . Conclusão, continuam cometendo atos de improbidade administrativa", disse ele na ocasião. 

Após a empresa Serget Mobilidade Viária sair vencedora da concorrência com uma oferta de R$ 47,9 milhões, quase R$ 3 milhões a menos que os R$ 50,2 milhões estipulados pelo certame, em um contrato de 24 meses que pode se estender por um prazo total de até 10 anos no comando dos radares de Campo Grande, a nova responsável precisará agora trocar todos os radares

Já em 26 de setembro, há exatamente uma semana, o desembargador Amaury da Silva Kuklinski concedeu decisão parcial em favor do município de Campo Grande, barrando a liminar que havia determinado a suspensão das multas aplicadas sem um contrato vigente. 

Em outras palavras, com essa decisão, as multas antes suspensas passaram a valer, enquanto a própria questão contratual seguiu para análise do Tribunal de Contas e do colegiado do TJMS.

Por outro lado, o TJMS manteve o sentido da liminar quanto à ordem de cessação do pagamento das chamadas “confissões de dívidas”, com as partes possuindo cerca de mais uma semana de prazo agora para responder ao recurso, em conformidade com o Código de Processo Civil.
**(Colaborou Alison Silva)

 

Assine o Correio do Estado

DOURADOS

MPE investiga possibilidade de nova eleição no Instituto de Previdência de Dourados

Eleição para Diretor-Presidente do Instituo de Previdência Social dos Servidores do município não cumpre exigência de lista tríplice e não é a primeira vez

03/10/2025 12h15

Compartilhar
MPE investiga eleições para Diretor-Presidente do Instituto de Previdência de Dourados

MPE investiga eleições para Diretor-Presidente do Instituto de Previdência de Dourados Divulgação

Continue Lendo...

Na edição de hoje do Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, foi divulgado a investigação sobre a eleição no Instituto de Previdência Social dos Servidores de Dourados, o PreviD. A motivação é devido a irregularidades para o cargo de Diretor-Presidente do triênio de 2025-2028.

Segundo o documento, a eleição contou com a indicação de apenas um nome, do guarda municipal Marcos Augusto de Alencastro Silva, servidor do Instituto.

Para o cargo é necessário a lista tríplice, ou seja, a indicação com no mínimo três nomes. Nesse caso, apenas um nome foi listado, o que de acordo com o artigo 35, inciso 1º, da Lei Complementar Municipal nº 108/2006, confere irregularidade na eleição.

“É taxativo ao exigir a formação de uma lista tríplice de candidatos a ser submetida ao Chefe do Poder Executivo, garantindo um mínimo de pluralidade e representatividade na escolha do dirigente máximo da autarquia previdenciária”.

A indicação deve ser feita pelo presidente do executivo municipal, nesse caso o prefeito de Dourados, Marçal Filho. Ele foi notificado sobre a investigação, assim como o Conselho Eleitoral, que fica à frente das eleições e responsável por averiguar irregularidades do tipo.

ELEIÇÕES DO PREVID

Na lista tríplice ainda é necessário conter o nome do antigo Diretor-Presidente, nesse caso Theodoro Huber Silva, eleito no triênio de 2019 a 2022 e no seguinte, de 2022 a 2025.

Ao decorrer do processo, Theodoro Huber demonstrou interesse na reeleição para seu terceiro triênio conseguinte. Como já era obrigatório, o processo seguiu-se com os dois candidatos, porém ainda com apenas uma indicação do chefe-executivo.

Após a verificação da não-existência de uma lista tríplice, o vereador Aldemar Cabral de Araújo, conhecido como Inspetor Cabral, encaminhou o pedido de averiguação ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPE/MPMS).

Para o cargo de Diretor-Presidente, assim como o de Diretor-Financeiro, Diretor Administrativo e Diretor de Benefícios no triênio 2025/2028 e em outros, é necessário ser servidor a mais de 5 anos e ter ensino superior completo.

De acordo com o inciso V, divulgado no documento, “para concorrer ao cargo de Diretor Presidente, o candidato deverá compor lista tríplice elaborada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal que será encaminhada aos sindicatos, nos termos do §1º do artigo 35 da Lei Complementar nº 108/2006.

No documento ainda está descrito que a divulgação para que os possíveis candidatos demonstrem interesse no cargo também era dever dos sindicatos, feito isso e dada a ausência de interessados, a eleição deu seguimento.

RESPOSTAS

Sob questionamentos acerca das indicações, em seu retorno, o prefeito Marçal Filho, justificou que apenas um candidato demonstrou interesse, sendo o servidor, Marcos Augusto de Alencastro Silva.

O chefe do executivo de Dourados ainda reafirmou a não existência da lista tríplice em anos anteriores, também apontada pelos inquéritos da investigação.

Já a comissão eleitoral alegou que com a confirmação do prefeito, sobre a ausência de interessados, a eleição deu continuidade.

Ainda no documento o conselho relembrou os prejuízos do cancelamento da eleição. “É necessário destacar que o processo eleitoral do PreviD contou com 1426 votantes e cerca de 50 (cinquenta) servidores diretamente envolvidos no processo eleitoral”.

Com o pedido de uma nova eleição, a previsão é que demore no mínimo 3 meses para um novo processo.

Assine o Correio do Estado

dakila pesquisas

"Pai" do ET Bilu ameaça jornais após ser indagado sobre elo com a gestão Tarcísio

Folha e Globo fizeram questionamentos sobre convênio que Urandir Fernandes firmou no ano passado com a secretaria de turismo de SP

03/10/2025 11h55

Compartilhar
Urandir Fernandes e o secretário de turismo Roberto Lucena durante tiveram uma série de encontros nos últimos anos

Urandir Fernandes e o secretário de turismo Roberto Lucena durante tiveram uma série de encontros nos últimos anos

Continue Lendo...

O ufólogo Urandir Fernandes de Oliveira, mais conhecido como "pai" do ET Bilu, levantou de madrugada nesta quinta-feira (2) para gravar um vídeo com ameaças contra os jornais Folha de S. Paulo e O Globo por conta de questionamentos que estavam fazendo, por e-mail, sobre a parceria que ele havia firmado no ano passado com o governo paulista de Tarcísio de Freitas. 

No vídeo pediu para que a Dakila Pesquisas fosse deixada em paz Caso contrário, traria a público o que chama de esgoto dos veículos de impresa. "Se pesquisar a capivara de alguns de vocês, dos donos e de alguns jornalistas, vai só esgoto, só lama. Então, deixam Dákila em paz se não nós é que vamos lançar alguma sujeirada de vocês", afirmou Urandir no vídeo com pouco mais de quatro minutos divulgado em suas redes sociais.

Ele se antecipou à reportagem que acabou sendo publicada nesta sexta-feira na Folha. A autora da matéria (transcrita abaixo) que tentou falar com ele sobre um convênio que havia assinado com o Governo de Tarcísio de Freitas. 

"Busquem conhecimento." Registradas por uma equipe da Record em 2010, essas palavras viraram meme e alçaram seu suposto autor, o ET Bilu, a personagem do imaginário brasileiro. A fama também alcançou o homem que ficou conhecido como "pai" do extraterrestre, Urandir Fernandes de Oliveira. Ele ganhou notoriedade entre defensores de teorias conspiratórias e fechou uma parceria com o Governo de São Paulo.

O objeto do acordo é o Caminho de Peabiru que é, oficialmente, uma rede de trilhas indígenas pré-colombianas que atravessava a América do Sul e ligava o litoral atlântico brasileiro, na região de São Vicente, em São Paulo, até os Andes, no Peru. A rota é atribuída aos povos indígenas e teria sido usada para comércio, trocas culturais e também peregrinação.

Porém, a empresa de Urandir, a Dakila Pesquisas, defende que existe uma ligação do caminho com Ratanabá, uma cidade –cuja existência não é reconhecida por arqueólogos e pesquisadores– no norte do Brasil que teria sido fundada por extraterrestres há cerca de 450 milhões de anos.

Em junho de 2024, a Dakila assinou um protocolo de intenções com a gestão de Tarcísio de Freitas, por meio da Setur (Secretaria de Turismo), que não previa repasses financeiros. Conforme divulgado na época, o objetivo era explorar o milenar caminho.

No material divulgado pelo governo paulista na ocasião do acerto, Ratanabá não é citada. Porém, algumas teorias que são tidas como controversas são descritas, como o fato de que elas atravessariam o oceano, "chegando até o Monte Nemrut, na Turquia".

No anúncio da assinatura do protocolo é divulgado que o protocolo tinha como objetivo revitalizar e mapear no território paulista como forma de fomentar o turismo da região. A parceria foi cancelada seis meses depois, no dia 30 de dezembro, em decorrência de ausência de resultados.

Em seu site e suas redes sociais, Dakila defende que a exploração da região é parte de um "ambicioso projeto com objetivo de mostrar todas as interligações, principalmente do litoral brasileiro até o coração da Amazônia/Ratanabá". "Estabelecendo um mapeamento que será verdadeiramente histórico e trará muitas novidades para a ciência mundial", diz.

Urandir Fernandes e o secretário de turismo Roberto Lucena durante tiveram uma série de encontros nos últimos anosUrandir e o secretário de turismo de SP (os dois à esquerda) firmaram parceria em junho do ano passado

A Dakila fez ao menos duas visitas a prefeituras do estado de São Paulo, em Cananeia e São Vicente. De acordo com a Prefeitura de São Vicente, o grupo esteve na cidade em março deste ano e se apresentou como tendo um convênio com a Secretaria de Turismo —na data , o acordo com o governo de São Paulo já tinha sido cancelado.

A gestão municipal afirma que, antes de receber a entidade, procurou a diretoria técnica do Governo de São Paulo e recebeu a informação de que, sim, a parceria existia. A gestão Tarcísio, por meio da Secretaria de Turismo, diz que, quanto "ao uso indevido da marca, a pasta adotará as medidas administrativas e legais cabíveis".

"Foi durante a visita e após a repercussão que tivemos conhecimento aprofundado sobre as críticas e controvérsias envolvendo a Dakila Pesquisas, incluindo o posicionamento da Sociedade de Arqueologia Brasileira", diz a secretaria de turismo de São Vicente, Juliana Santana.

"Não compactuamos com qualquer forma de pseudociência", completou.

Já a cidade de Cananeia diz que as ações promovidas por Dakila não contaram com apoio ou auxílio financeiro da prefeitura e que a entidade prometeu um relatório técnico gratuito que nunca chegou.

A reportagem solicitou uma entrevista com Urandir. Por meio da assessoria de imprensa, foi informada que deveria encaminhar os questionamentos por email, que seriam respondidos. A empresa confirmou que o acordo com a gestão estadual acabou em dezembro deste ano e disse que a pesquisa sobre Peabiru segue de forma independente, mas não respondeu sobre as relações que faz sobre Ratanabá.

AMEAÇAS

Na madrugada desta quinta, Urandir publicou um vídeo nas redes sociais em que critica a Folha e o jornal O Globo. Ele diz que os questionamentos encaminhados por email pela reportagem são tendenciosos e fruto de uma "reportagem paga". "Deixem Dakila em paz, quieto, se não nós vamos realmente lançar algumas sujeiradas de vocês aí, tá?"

Ao final, citou a conhecida frase do ET Bilu ao pedir que os jornais "busquem conhecimento".
'Irmão e grande amigo'

O secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto Lucena, na assinatura do protocolo, em junho do ano passado, fez elogios a Urandir. "Você que é meu irmão, que é meu amigo, muito obrigado pela sua amizade." O momento foi registrado nas redes sociais da Dakila.

"É uma rota turística pouco conhecida, mas, a partir desta assinatura, o estado, por meio da secretaria de Turismo, mapearão as informações culturais e científicas a fim de criar a oferta turística e uma rota de aventura e contemplação", diz o secretário.

Lucena aparece com Urandir também na entrega de um prêmio, em julho deste ano, da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Em 2020, o secretário, então deputado federal, também esteve com Urandir no encontro com Mario Frias, quando o empresário teria falado de Ratanabá —as teorias sobre a suposta cidade foram publicadas por Frias nas redes sociais. Na época, Lucena postou no Facebook sobre o encontro e não cita Ratanabá, mas diz que a reunião tratou sobre o Caminho de Peabiru.

A reportagem questionou a Secretaria de Turismo sobre a relação de Lucena com Urandir, mas não obteve retorno. A Folha apurou que a pasta considera que não pode negar ou restringir parcerias em decorrência de viés e que foi procurada pela empresa, que alegou ter ferramentas e tecnologia para o desenvolvimento da rota.

Para especialistas em arqueologia, o protocolo firmado com o governo de São Paulo trata-se uma forma de legitimar uma espécie de ecossistema criado por Urandir, apontado como propagador de pseudociência e teorias conspiratórias.

INVESTIGAÇÃO

O protocolo de intenções foi alvo de investigação por parte da deputada federal Sâmia Bômfim (PSOL-SP), que solicitou esclarecimentos ao Governo do estado de São Paulo e acionou o Ministério Público. A Promotoria arquivou o caso por não encontrar irregularidades, uma vez que a parceria não previu repasse do estado ao parceiro privado.

A atuação de Dakila não é reconhecida pela SAB (Sociedade Arqueologia Brasileira). Em um dossiê produzido pelo historiador e arqueólogo Artur Barcelos, a entidade alerta para as constantes tentativas da empresa de Urandir de obter licenças para pesquisas arqueológicas na amazônia brasileira.

"A ciência arqueológica refuta em absoluto essa tese", diz ele, que descreve que a teoria indica ainda que um povo extraterrestre chamado Muril veio há Terra e, há milhões de anos, criou a cidade de Ratanabá e os caminhos a ela conectados. Para ele, o protocolo de intenções foi uma forma do governo divulgar a empresa.

Dakila também tenta firmar parcerias em universidades. A Universidade Estadual do Amazonas havia firmado um termo de cooperação no início deste ano, mas afirma que o projeto foi cancelado. A instituição não explicou o motivo do cancelamento.

(Reportagem da Folha de S. Paulo)

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3502, quinta-feira (02/10)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3502, quinta-feira (02/10)

2

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 3 dias

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1123, quinta-feira (02/10)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1123, quinta-feira (02/10)

4

Gaeco investiga corrupção em pelo menos 11 prefeituras de MS só neste ano
municipalismo

/ 1 dia

Gaeco investiga corrupção em pelo menos 11 prefeituras de MS só neste ano

5

Resultado da Loteria Federal extração 06005-4, quarta-feira (1°/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 06005-4, quarta-feira (1°/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 13 horas

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você