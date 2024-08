Governo de MS deve convocar 480 remanescentes do concurso da Polícia Militar

Efetivo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO/2021

Governo de Mato Grosso do Sul vai convocar 480 candidatos remanescentes do concurso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS).

Ainda não se sabe quando o edital de convocação sairá no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS) , mas, a expectativa é que seja publicado ainda neste mês de agosto.

Candidato remanescente é aquele que não foi classificado dentro do número de vagas do concurso público, mas foi aprovado e aguarda convocação no cadastro reserva.

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS), Antônio Carlos Videira, afirmou que “há grandes chances” de chamarem entre 450 e 480 candidatos para a segunda turma do curso de formação.

“Tem possibilidade de chamar sim e as chances são muito grandes. O governador nos autorizou a fazer e apurar um estudo de impacto financeiro para chamar os remanescentes do concurso da Polícia Militar. Nós apresentaremos os estudos para o governador até o dia 15 [de agosto] no máximo e aí vamos fazer as programações [do edital]”, disse o secretário ao Correio do Estado.

O primeiro curso de formação começou em 15 de janeiro e deve acabar em 20 de setembro de 2024. O segundo curso de formação ainda não tem previsão para começar, mas deve durar oito meses, assim como o primeiro.

O salário de aluno soldado (AL SD PM) é de R$ 2.453,00 e o de aluno cadete (AL CAD PM) é de R$ 5.257,00. Já o salário inicial para praça da Polícia Militar é de R$ 5.500,00 e o de oficial gira em torno de R$ 9.700,00.

CONCURSO PMMS - 2022

As inscrições do concurso da PMMS foram abertas em 23 de setembro e encerraram em 3 de novembro de 2022.

Ao todo, 10.320 candidatos se inscreveram, sendo 1.635 para o cargo de oficial e 8.685 para soldado. Eram 20 vagas para oficial e 500 para soldado.

O certame teve cinco fases:

Prova escrita objetiva – 4 de dezembro de 2022

Exame psicológico – 11 a 12 de fevereiro de 2023

Exame de saúde - 15 a 18 de abril de 2023

Teste físico – 1, 2, 3, 4 e 5 de agosto de 2023

Investigação social - 14 de fevereiro a 24 de fevereiro de 2023

Resultado final – 9 de novembro de 2023

Polícia Militar - Soldado

Para ser soldado da Polícia Militar, a exigência é que o candidato:

Seja brasileiro

Tenha nível superior

Tenha no mínimo 18 anos completos na data da matrícula no Curso de Formação

Esteja quite com as obrigações militares

Possua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo categoria “B”, podendo valer para CNH provisória

Entre outras exigências

Polícia Militar - Oficiais

Para ser oficial da Polícia Militar, a exigência é que o candidato: