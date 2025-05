Homem confessa que atirou na ex por ela "ter fugido da casa dele"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Marcos Antônio de Souza Vieira, de 59 anos, confessa que atirou contra a ex-companheira por ela ter “fugido de casa” e, na sequência, justifica: “[ela] estava sacaneando comigo”.

A vítima já havia procurado a Deam para denunciar Marcos por violência doméstica e solicitou medidas protetivas, que terminou sendo revogada em 2024. O casal chegou a reatar, mas ela deixou a casa e entrou com pedido de divórcio.

A mulher, de 46 anos, conforme informou a delegada Analu Ferraz à reportagem do Correio do Estado, foi sequestrada por Marcos e, em uma tentativa desesperada de escapar, pediu para ir ao banheiro, momento em que ele parou o Hyundai HB20, de cor branca, em um posto de gasolina na Rua da Divisão.

Nem enquanto estava no banheiro a mulher teve espaço para pedir ajuda, já que Marcos Antônio permaneceu vigiando de perto a porta. Em um vídeo das câmeras de segurança do local, é possível ver os dois retornando em direção ao carro.

Neste momento, a vítima enxerga uma brecha e sai correndo, pedindo socorro e dizendo que Marcos Antônio queria matá-la.

Com a arma em punho, ele disparou contra a vítima e, conforme apurado pela reportagem, mesmo com ela caída no chão, continuou atirando.

Depois de atirar na ex-mulher, ele deixou o local no veículo, mas, como já havia uma denúncia de sequestro, foi preso na Avenida Bandeirantes e encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

A vítima, que teve o nome preservado, foi socorrida e encaminhada em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

Violência contra a mulher

Seis dias atrás, Mato Grosso do Sul registrou o 12° feminicídio do ano. Desta vez, a vítima foi Gacriane de Souza da Silva, que morreu na manhã de domingo (25), no Hospital Regional de Nova Andradina, após ser mantida em cárcere privado e brutalmente espancada por quatro dias, no município de Angélica.

Em 2025, antes de Graciane, outras mulheres já foram vítimas de feminicídio no Mato Grosso do Sul, como confirmado pelo painel estatístico da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O primeiro caso de 2025 foi a morte de Karina Corin, de 29 anos, nos primeiros dias de fevereiro, baleada na cabeça pelo ex-companheiro, Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos.

Já o segundo feminicídio deste ano no Estado foi a morte de Vanessa Ricarte, esfaqueada aos 42 anos, por Caio Nascimento, criminoso com passagens por roubo, tentativa de suicídio, ameaça, além de outros casos de violência doméstica contra a mãe, irmã e outras namoradas.

Após denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul em quatro crimes, em caso de condenação e penas máximas aplicadas, o assassino de Vanessa pode pegar mais de 86 anos de cadeia, como abordado pelo Correio do Estado.

Os outros feminicídios de 2025 vitimaram:

O sétimo caso de feminicídio registrado em 2025 foi o de Giseli Cristina Oliskowiski, morta aos 40 anos, encontrada carbonizada em um poço no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Já o oitavo feminicídio foi o de Ivone Barbosa da Costa Nantes, morta a golpes de faca na região da nuca pelas mãos do então namorado no assentamento da zona rural de Sidrolândia batizado de Nazareth, em 17 de abril.

O nono caso foi registrado com o achado do corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, encontrado na tarde de quarta-feira (14), no Rio Aporé, em Cassilândia-MS, segundo divulgado pela Polícia Civil.

Vale lembrar que o marido de Thácia, um homem de 43 anos, estava preso desde segunda-feira (13) como suspeito de envolvimento no desaparecimento e possível feminicídio da companheira, em Cassilândia.

Já o décimo caso, foi o de Simone da Silva, de 35 anos, na noite do dia 14 de maio, morta a tiros na frente dos próprios filhos por William Megaioli da Silva, de 22 anos, que se entregou à polícia ainda com a arma em mãos, longe cerca de 405 quilômetros da Capital.

Esse caso aconteceu no município de Itaquiraí, dentro da própria residência da vítima, com o filho adolescente de 14 anos de Simone usando o celular da mãe para pedir socorro a uma tia após o crime.

No 11º feminicídio de Mato Grosso do Sul, a vítima foi Olizandra Vera Cano, de 26 anos, que foi assassinada com golpes de faca no pescoço pelo marido de 32 anos, no dia 23 de maio. O autor acabou preso em flagrante, na cidade de Coronel Sapucaia, a 395 quilômetros de Campo Grande.

O crime ocorreu após uma discussão por causa do jantar. Conforme informações, os policiais foram acionados para o local depois da meia-noite. Olizandra foi encontrada caída no quintal da residência já sem sinais vitais. O autor, Celso Ireneu, foi preso em flagrante.

Graciane de Sousa Silva, morta no início da manhã desse domingo é a 12ª vítima em Mato Grosso fdo Sul, em 2025.

