Cidades

POLÍCIA

Homem é preso por tentativa de feminicídio no interior do Estado

O crime aconteceu na Aldeia Te'yikue, em Caarapó, na noite de quarta-feira (10)

Tamires Santana

Tamires Santana

12/09/2025 - 08h45
Na última quarta-feira (10), uma tentativa de feminicídio foi registrada em Caarapó, distante aproximadamente 303 quilômetros de Campo Grande. A vítima chegou ao Hospital São Matheus com diversas queimaduras pelo corpo e a polícia foi acionada.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, de 52 anos, que afirmou que estava em sua residência, na Aldeia Te’yikue, quando foi surpreendida por seu companheiro, de 56 anos, que, após ingerir bebida alcoólica, jogou combustível inflamável contra ela e ateou fogo utilizando um isqueiro.

A vítima foi socorrida por familiares e vizinhos, que conseguiram apagar as chamas e encaminhá-la para atendimento médico.

Os policiais conseguiram localizar e prender o autor, e apesar das queimaduras, a mulher recebeu alta hospitalar e não corre risco de vida.

26 FEMINICÍDIOS EM MS

Neste ano, Mato Grosso do Sul já chegou ao 26° feminicídio registrado, com o primeiro caso de 2025 sendo a morte de Karina Corin, de 29 anos, nos primeiros dias de fevereiro, baleada na cabeça pelo ex-companheiro, Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos. 

Já o segundo feminicídio deste ano em MS foi a morte de Vanessa Ricarte, esfaqueada aos 42 anos, por Caio Nascimento, criminoso com passagens por roubo, tentativa de suicídio, ameaça, além de outros casos de violência doméstica contra a mãe, irmã e outras namoradas.

No terceiro caso, a vítima foi Juliana Domingues, de 28 anos, assassinada com golpes de foice pelo marido, na noite do dia 18 de fevereiro, na comunidade indígena Nhu Porã, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Quatro dias depois, no dia 22 de fevereiro, Mirieli dos Santos, de 26 anos, foi a quarta vítima do ano, morta a tiros pelo ex-namorado, Fausto Junior, no município de Água Clara - localizado a 193 km de Campo Grande.

No dia seguinte, Emiliana Mendes, de 65 anos, foi morta no município de Juti, localizado a 310 km de distância de Campo Grande. A vítima foi brutalmente atacada pelo suspeito, que, após esgana-la, arratou seu corpo até uma residência e colocou em cima de um colchão, a fim de simular uma eventual morte natural. 

O sétimo caso de feminicídio registrado em 2025 foi o de Giseli Cristina Oliskowiski, morta aos 40 anos, encontrada carbonizada em um poço no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O crime aconteceu no dia 1º de março;

Já o oitavo feminicídio foi o de Ivone Barbosa da Costa Nantes, morta a golpes de faca na região da nuca pelas mãos do então namorado no assentamento da zona rural de Sidrolândia batizado de Nazareth, em 17 de abril. 

nono caso foi registrado com o achado do corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, encontrado na tarde do dia 14 de maio, no Rio Aporé, em Cassilândia-MS, segundo divulgado pela Polícia Civil. De acordo com as informações, o crime aconteceu no dia 11 de maio. 

Já o décimo caso, foi o de Simone da Silva, de 35 anos, na noite do dia 14 de maio, morta a tiros na frente dos próprios filhos por William Megaioli da Silva, de 22 anos, que se entregou à polícia ainda com a arma em mãos. 

No 11º feminicídio de Mato Grosso do Sul, a vítima foi Olizandra Vera Cano, de 26 anos, que foi assassinada com golpes de faca no pescoço pelo marido de 32 anos, no dia 23 de maio. O autor acabou preso em flagrante, na cidade de Coronel Sapucaia, a 395 quilômetros de Campo Grande.

O 12º caso caso aconteceu no dia 25 de maio, no Hospital Regional de Nova Andradina, e vitimou Graciane de Sousa Silva, que foi vítima de diversas agressões durante quatro dias seguidos, na cidade de Angélica, distante aproximadamente 275 quilômetros de Campo Grande.

Seguindo a sequência, Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses, foram as 13ª e 14ª  vítimas de femicídio, em Mato Grosso do Sul. As duas foram mortas e queimadas no dia 26 de maio, no bairro São Conrado, em Campo Grande. O autor do crime, João Augusto Borges, de 21 anos, que era marido de Vanessa e pai de Sophie confessou o duplo homicídio, e afirmou que o cometeu pois Vanessa queria se separar e ele não queria pagar pensão para a filha.

Já a 15ª morte por feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano, foi a de Eliane Guanes, de 59 anos, que foi queimada viva pelo capataz Lourenço Xavier, de 54 anos. De acordo com as informações, ele jogou gasolina no corpo de Eliane e ateou fogo na mulher, em fazenda na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá, onde os dois trabalhavam. O crime aconteceu na noite do dia 6 de junho.

Doralice da Silva, de 42 anos, foi a 16ª vítima de 2025, morta a facadas no dia 20 de junho, após uma discussão com o companheiro Edemar Santos Souza, de 31 anos, principal suspeito. O crime ocorreu na Rua dos Pereiras, na Vila Juquita, em Maracaju, a cerca de 159 quilômetros de Campo Grande.

A 17ª vítima foi  Rose Antônia de Paula, foi encontrada morta e praticamente decapitada, em uma casa em Costa Rica no dia 28 de junho. Rose era moradora de Bonito e pretendia retornar para a cidade no dia do crime. Entretanto, vizinhas estranharam o fato de ela não ter aparecido para tomar café em uma lanchonete que costumava frequentar. Pouco tempo depois, ela foi encontrada morta.

No dia 4 de julho, a 18ª vítima foi Michely Rios Midon Orue, de 48 anos, morta a facadas pelo próprio filho, de 21 anos, que era esquizofrênico. O crime aconteceu no município de Glória de Dourados, distante aproximadamente 260 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi morta com pelo menos cinco facadas, sendo o golpe fatal desferido na região da jugular.

O 19° caso aconteceu no dia 25 de julho, com a morte de Juliete Vieira, de 35 anos, que foi esfaqueada pelo irmão, Edivaldo Vieira, de 41 anos. O crime aconteceu na cidade de Naviraí, distante aproximadamente 359 quilômetros de Campo Grande. 

Na sequência da estatística dos feminicídios registrados desde o início, a 20.ª vítima foi a professora Cinira de Brito, morta por Anderson Aparecido de Olanda, de 41 anos, que esfaqueou a companheira com dois golpes na perna, três no abdômen e depois tirou a própria vida. 

Já a 21ª vítima de feminicídio em 2025 foi Salvadora Pereira, de 22 anos, assassinada com tiro no rosto pelo então companheiro, José Cliverson Soares, 32 anos, na frente de cerca de cinco crianças com idades entre dois e oito anos. 

Depois, o 22° caso de feminicídio foi a morte de Dahiana Ferreira Bobadilla, morta aos 24 anos por Dilson Ramón Fretes Galeano, de 41 anos, que fugiu após enterrar o corpo em cova rasa às margens do Rio Apa, em Bela Vista. 

Já a 23ª vítima de feminicídio em 2025 no Mato Grosso do Sul foi Letícia Araújo, de 25 anos, atropelada de propósito pelo marido, Vitor Ananias, 25, como registrado pelas câmeras de segurança da região. 

Após ser mantida em cárcere privado pelo entção marido, Érica Regina Mota, de 46 anos, foi a 24ª vítima de feminicídio em 2025 no Mato Grosso do Sul, morta a facadas por Vagner Aurélio, de 59 anos, preso em flagrante poucas horas depois. 

Antes do 26° caso, com a morte de Iracema ontem (08), o 25° feminicídio registrado foi o de Dayane Garcia, de 27 anos, que morreu na Santa Casa de Campo Grande depois de passar 77 dias internada, após ser ferida a tiros pelo ex-marido Eberson da Silva, de 31 anos, ainda em 18 de junho. 

Colaborou Leo Ribeiro

AQUIDAUANA

Escola Indígena de MS leva 1° lugar em alfabetização e ganha prêmio de 80 mil

Localizada na Aldeia Água Branca, em Aquidauana (MS), a escola tem 156 alunos, da Educação Infantil ao 9° ano, todos da etnia indígena terena

11/09/2025 18h30

Escola Municipal Indígena Francisco Farias ganhou o prêmio de R$ 80 mil em 1° lugar

Escola Municipal Indígena Francisco Farias ganhou o prêmio de R$ 80 mil em 1° lugar GERSON OLIVEIRA

Escola Municipal Indígena Francisco Farias levou o 1º lugar em alfabetização de estudantes do 2° ano do Ensino Fundamental de escolas públicas de Mato Grosso do Sul.

Com isso, levou o ‘Prêmio Escola Destaque’ no valor de R$ 80 mil.

A instituição está localizada na Aldeia Água Branca, em Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande. Tem 156 alunos, da Educação Infantil ao 9° ano, todos da etnia indígena terena.

Aproximadamente 600 escolas municipais e estaduais foram avaliadas, mas só 36 foram classificadas. Cada escola recebe R$ 80 mil e o dinheiro poderá ser utilizado na compra de materiais ou equipamentos pedagógicos.

Para receber o prêmio, a escola teve que atender aos seguintes critérios:

  • ter no mínimo 10 estudantes matriculados no 2º ano regular no momento da avaliação
  • garantir a participação de pelo menos 90% desses alunos
  • alcançar a melhor média geral no Idams

Os índices de alfabetização foram avaliados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul (Saems), em parceria com o Índice de Desenvolvimento da Aprendizagem de Mato Grosso do Sul (Idams).

Confira quais escolas foram classificadas, na ordem:

  • 1. EM Indígena Francisco Farias
  • 2. EMEIEF Napoleão Batista Albulquerque
  • 3. EM Luiz Vaz de Camões
  • 4. EM Irene Linda Ziole
  • 5. EM Prof Elson Lot Rigo
  • 6. EM Prof. Maria de Lourdes Lopes
  • 7. EM Oyntho Mancini
  • 8. EM Prof Odeir Antônio da Silva
  • 9. EM Joaquim Marques de Souza
  • 10. EM Presidente Médici
  • 11. EM Flausina de Assunção Marinho
  • 12. EM Irma Araldi Kohl Polo
  • 13. Escola Polo Municipal Rural Graça de Deus
  • 14. Escola Municipal Marinha do Brasil
  • 15. EM Jardim Primavera
  • 16. EM Parque São Carlos
  • 17. EM Eufrosina Pinto
  • 18. EM Gentil Rodrigues Montalvão
  • 19. EM Rural Artur Tavares de Melo
  • 20. EMR Prof Jovelino Celestino dos Santos
  • 21. EM do Campo Prof. José Dodo da Rocha
  • 22. EM Nero Menezes de Ávila
  • 23. EM Kou Takahashi
  • 24. EM Polo Pantaneira
  • 25. EMEF Profl. Diomedes Valentim
  • 26. EM Prof Ramez Tebet
  • 27. CMA Emília Alves Nogueira
  • 28. EM Prof Eduardo Pereira Calado
  • 29. EM Lions Clube de Ponta Porã
  • 30. EM Prof Elaine de Sá Costa
  • 31. EE Indígena Guilhermina da Silva
  • 32. EM Coronel João Alves Lara
  • 33. Centro Mun. em Alfabetização Rotary Club
  • 34. EM Rural Polo Paioolzinho
  • 35. EM. Gal Nelson Custódio de Oliveira

De acordo com o governador de MS, Eduardo Riedel, é um orgulho uma escola indígena ocupar o primeiro lugar em alfabetização entre escolas estaduais e municipais de MS.

“A primeira colocada é uma escola indígena. Uma escola indígena chegar em primeiro lugar diz muito. Isso nos faz refletir e pensar muita coisa. A gente que vê muitas vezes a discussão só pelo lado de conflito, nós temos que abandonar isso de uma vez por todas, enxergar as nossas comunidades indígenas como um grande orgulho étnico, cultural, que é uma riqueza”, ressaltou o governador.

Segundo ele, o resultado positivo é um esforço conjunto entre Estado e Município.

“Tem sido um sucesso. É a parceria estado-município em algo que o município e o Estado promovem juntos um parâmetro que a gente não pode se conformar com ele em nenhum momento. A gente tem que olhar para a educação com toda atenção e garantir que as nossas crianças aos 7 anos de idade estejam alfabetizadas na sua totalidade. Nós somos o segundo Estado que mais cresceu no Brasil nesse parâmetro, 8 pontos percentuais”, destacou o governador.

Além disso, ainda afirmou que pretende fazer parceria com o Google para implementar inteligência artificial como aliado da aprendizagem no ensino público.

"Estamos construindo isso [parceria com o Google] em uma discussão de como inserir inteligência artificial em algumas áreas do estado e da iniciativa privada, estamos discutindo um centro de inovação, estamos discutindo parcerias com educação, dentro dos processos da administração pública. Tenho conversado com executivos, amadurecendo isso, para que ano que vem a gente consiga implementar de fato algumas ações nesse sentido, porque é uma área que vem para melhorar produtividade, acesso, conhecimento. a gente não pode abrir mão do que a humanidade construiu em termos de inovação. é importante que o estado esteja atento e estamos buscando parceiros para implementar muitas ações nessa linha", detalhou Riedel.

De acordo com o secretário de Educação, Hélio Daher, MS é o segundo Estado do Brasil que mais cresce em alfabetização.

“A meta é a criança sair do 2° ano do Ensino Fundamental alfabetizada. A meta era de 54 pontos e já até passamos e para nós é motivo de muito orgulho”, disse.

A diretora da escola que ocupou o primeiro lugar (EM Indígena Francisco Farias), Denise Francisco da Silva, afirmou que é muito emocionante ver uma escola indígena em primeiro lugar de alfabetização no Estado.

“Foi muito emocionante conquistar o primeiro lugar em nosso Mato Grosso do Sul, me deixa muito feliz. E trago aqui o meu povo, a minha escola indígena, a minha comunidade, a minha cidade Aquidauana, o meu cacique, a liderança. O dinheiro será investido sim na alfabetização da idade certa, da educação infantil ao terceiro ano e demais sonhos que os nossos alunos têm, principalmente a sala de tecnologia, que é um sonho há anos e ter uma biblioteca. Vamos investir, sim, para que o avanço da educação, da aprendizagem, da leitura, principalmente, aconteça na idade certa”, disse.

O governo de Mato Grosso do Sul premia as escolas públicas, com melhores níveis de alfabetização de estudantes, desde 2023.

A solenidade de entrega do prêmio foi realizada nesta quinta-feira (11), às 14h, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande.

O evento contou com a presença do governador de MS Eduardo Riedel (PP), secretário de Educação Hélio Daher, deputado federal Beto Pereira (PSDB), deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), secretários de educação municipais, dirigentes da Undime, gestores, professores, pais e estudantes.

TEMPO SECO

Condições climáticas em MS ligam o alerta para incêndios florestais

Altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e falta de chuvas significativas são tendências no estado nesta época do ano

11/09/2025 18h07

Temperaturas seguem acima dos 30°C e umidade relativa do ar se mantém abaixo dos 30%

Temperaturas seguem acima dos 30°C e umidade relativa do ar se mantém abaixo dos 30% Bruno Henrique / Correio do Estado

Continue Lendo...

Mato Grosso do Sul atravessa um período crítico caracterizado pela combinação de estiagem prolongada, temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar. Esse cenário tem intensificado de forma significativa o risco de ocorrência e propagação de incêndios florestais em diferentes regiões do estado. 

A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica é a causa para estas condições, de acordo com análise técnica elaborada pelo entro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Em Três Lagoas, Paranaíba e Coxim, as condições críticas persistem há pelo menos 13 dias consecutivos, com temperaturas acima de 30°C e umidade relativa inferior a 30%. Essa combinação forma o chamado “triângulo do fogo”, em que calor e ar seco criam ambiente altamente favorável à ignição e rápida propagação das chamas.

As temperaturas máximas superaram os 38°C em diversas localidades, enquanto a umidade relativa do ar caiu para índices entre 8% e 15% em municípios como Amambai, Ponta Porã, Três Lagoas e Bataguassu.

Ainda de acordo com a análise técnica, os próximos dias permanecem com índices de perigo de fogo em nível extremo, situação que representa alta probabilidade de incêndios de difícil controle, mesmo com emprego de meios aéreos. 

A ausência de precipitações significativas agrava a situação. Em Campo Grande, Coxim, Corumbá, Dourados, Ivinhema, Paranaíba e Três Lagoas não chove de forma expressiva há mais de 37 dias. Porto Murtinho lidera o registro, com 94 dias sem acumular mais de 10 mm de chuva.

Temperaturas seguem acima dos 30°C e umidade relativa do ar se mantém abaixo dos 30%

Em escala sazonal, de acordo com informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a previsão probabilística para o trimestre setembro-outubro-novembro de 2025 aponta que a maior parte do estado se encontra sob níveis de risco de fogo de Atenção.

Temperaturas seguem acima dos 30°C e umidade relativa do ar se mantém abaixo dos 30%

Entre outubro e dezembro de 2025, a tendência é de temperaturas acima da média e chuvas mal distribuídas, o que deve prolongar a vulnerabilidade ambiental.

