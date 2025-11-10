Homem mata três da mesma família e incendeia a casa

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Uma mulher de 37 anos, o filho de 14 e a mãe dela, de 83, foram mortos a facadas na madrugada desta segunda-feira (10), na residência que ainda foi incendiada, na Rua Izidro Cipriano da Cruz, no bairro José Souza Brandão, em Rochedo.

Em conversa com o Correio do Estado, o delegado Jarley Inácio de Souza informou que o ex-namorado da vítima foi ouvido na delegacia e permanece preso, enquanto a equipe traça, no município, os passos dele.

“Nós o ouvimos em declaração, estamos fazendo diligências. Provavelmente, tudo se encaminha para a efetivação da conversão da prisão em preventiva”, informou o delegado.

As vítimas são a ex, Rosimeire Vieira de Oliveira; o filho dela, Bruno de Oliveira Gonçalves; e a avó do menino, Irailde Vieira Flores de Oliveira.

Os corpos passaram por perícia, que indicou que a idosa de 83 anos levou pelo menos seis facadas, no pescoço e tórax, e o adolescente de 13 anos, três, no pescoço e região cervical.

No corpo de Rosimeire ainda não foi possível determinar quantas facadas ela levou, devido à carbonização. Exames de tomografia devem auxiliar no processo.

“O fato é: até 20 minutos atrás a gente não sabia se teria sido acidente ou crime. Então, com o resultado preliminar da perícia, identificamos que houve crime. As vítimas sofreram perfurações por faca. Agora estamos diante de um crime”, pontuou o delegado.

Para eliminar todas as possibilidades, foi solicitada perícia complementar especializada ao setor de engenharia elétrica, perícia papiloscópica dos objetos do local, o exame necroscópico das vítimas e o teste de luminol.

“Após a confirmação do médico-legista de que houve perfuração por faca, pedi também o luminol para a gente tentar estabelecer a dinâmica do fato.”

Cada corpo, segundo o delegado, estava em um cômodo, em uma cena que chama atenção, pois ninguém da vizinhança ouviu gritos ou pedidos de socorro — apenas um telefonema feito pela vítima para uma amiga, em que ela disse que “tinha alguém na casa”, mas sem identificar a pessoa.

Histórico de violência

O ex-namorado, segundo o delegado, tem histórico de violência doméstica com outra vítima; no entanto, não há registro feito por Rosimeire durante os quatro meses de namoro.

“Ele nega, dá outro álibi. Estamos em diligência. A gente quer encontrar a história cronológica dos fatos; já foram ouvidas algumas testemunhas, algumas pessoas, para corroborar essa versão.”

Fogo

O chamado triângulo de fogo, que indica onde o incêndio começou, ainda não foi determinado. A perícia segue fazendo testes, e a previsão é que, até o final da tarde, o resultado indique o local.

“O foco suspeito de ter originado o triângulo de fogo são dois quartos: o da senhora e o do menino. Mas ainda não se sabe qual combustível foi utilizado ou se houve alguma outra situação.”

O suspeito segue preso e pode ter a prisão preventiva decretada. Caso o crime seja confirmado, é o 35° feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul.

