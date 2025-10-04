Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Polícia prende suspeito e registra 28° feminicídio de MS

Vítima foi atacada com golpes de faca e pedaços de madeira

Mariana Piell

Mariana Piell

04/10/2025 - 10h00
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu, nesta sexta-feira (3), o principal suspeito do assassinato de Ana Taniely Gonzaga de Lima, de 25 anos, morta no último dia 13 de setembro, em Bela Vista, município localizado a 324 quilômetros de Campo Grande. O crime é o 28º feminicídio registrado no Estado em 2025.

O caso

De acordo com a Delegacia de Polícia de Bela Vista, responsável pelo caso, as investigações apontam que a vítima manteve um relacionamento com o suspeito por cerca de seis meses. No final de agosto, Ana Taniely decidiu encerrar o namoro e não quis retornar para a casa onde vivia com o homem.

Inconformado com o fim da relação, ele passou a insistir em uma reconciliação, chegando a enviar mensagens à mãe da jovem na véspera do crime, pedindo que a convencesse a reatar.

Na manhã do dia 13, o homem foi até o local onde Ana estava acompanhada de outra pessoa. Segundo a polícia, ele teria agredido o homem e, em seguida, atacado Ana Taniely com golpes de faca e também com um pedaço de madeira, causando ferimentos graves que resultaram em sua morte. Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta.

Prisão

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, os policiais encontraram o investigado em posse da motocicleta utilizada na fuga, já reconhecida por testemunhas.

No local, também foram apreendidos munições e uma faca, que o suspeito afirmou usar em trabalhos rurais, mas que, segundo a polícia, pode ter sido a mesma utilizada no homicídio.

Feminicídios em MS

O caso de Ana Taniely se soma às 28 mortes de mulheres por razão de gênero registradas em Mato Grosso do Sul neste ano, conforme levantamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

primeiro caso de 2025 sendo a morte de Karina Corin, de 29 anos, nos primeiros dias de fevereiro, baleada na cabeça pelo ex-companheiro, Renan Dantas Valenzuela, de 31 anos. 

Já o segundo feminicídio deste ano em MS foi a morte de Vanessa Ricarte, esfaqueada aos 42 anos, por Caio Nascimento, criminoso com passagens por roubo, tentativa de suicídio, ameaça, além de outros casos de violência doméstica contra a mãe, irmã e outras namoradas.

No terceiro caso, a vítima foi Juliana Domingues, de 28 anos, assassinada com golpes de foice pelo marido, na noite do dia 18 de fevereiro, na comunidade indígena Nhu Porã, em Dourados, município localizado a 226 quilômetros de Campo Grande.

Quatro dias depois, no dia 22 de fevereiro, Mirieli dos Santos, de 26 anos, foi a quarta vítima do ano, morta a tiros pelo ex-namorado, Fausto Junior, no município de Água Clara - localizado a 193 km de Campo Grande.

No dia seguinte, Emiliana Mendes, de 65 anos, foi morta no município de Juti, localizado a 310 km de distância de Campo Grande. A vítima foi brutalmente atacada pelo suspeito, que, após esgana-la, arratou seu corpo até uma residência e colocou em cima de um colchão, a fim de simular uma eventual morte natural. 

O sétimo caso de feminicídio registrado em 2025 foi o de Giseli Cristina Oliskowiski, morta aos 40 anos, encontrada carbonizada em um poço no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O crime aconteceu no dia 1º de março;

Já o oitavo feminicídio foi o de Ivone Barbosa da Costa Nantes, morta a golpes de faca na região da nuca pelas mãos do então namorado no assentamento da zona rural de Sidrolândia batizado de Nazareth, em 17 de abril. 

nono caso foi registrado com o achado do corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, encontrado na tarde do dia 14 de maio, no Rio Aporé, em Cassilândia-MS, segundo divulgado pela Polícia Civil. De acordo com as informações, o crime aconteceu no dia 11 de maio. 

Já o décimo caso, foi o de Simone da Silva, de 35 anos, na noite do dia 14 de maio, morta a tiros na frente dos próprios filhos por William Megaioli da Silva, de 22 anos, que se entregou à polícia ainda com a arma em mãos. 

No 11º feminicídio de Mato Grosso do Sul, a vítima foi Olizandra Vera Cano, de 26 anos, que foi assassinada com golpes de faca no pescoço pelo marido de 32 anos, no dia 23 de maio. O autor acabou preso em flagrante, na cidade de Coronel Sapucaia, a 395 quilômetros de Campo Grande.

O 12º caso caso aconteceu no dia 25 de maio, no Hospital Regional de Nova Andradina, e vitimou Graciane de Sousa Silva, que foi vítima de diversas agressões durante quatro dias seguidos, na cidade de Angélica, distante aproximadamente 275 quilômetros de Campo Grande.

Seguindo a sequência, Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha Sophie Eugênia Borges, de apenas 10 meses, foram as 13ª e 14ª  vítimas de femicídio, em Mato Grosso do Sul. As duas foram mortas e queimadas no dia 26 de maio, no bairro São Conrado, em Campo Grande. O autor do crime, João Augusto Borges, de 21 anos, que era marido de Vanessa e pai de Sophie confessou o duplo homicídio, e afirmou que o cometeu pois Vanessa queria se separar e ele não queria pagar pensão para a filha.

Já a 15ª morte por feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano, foi a de Eliane Guanes, de 59 anos, que foi queimada viva pelo capataz Lourenço Xavier, de 54 anos. De acordo com as informações, ele jogou gasolina no corpo de Eliane e ateou fogo na mulher, em fazenda na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá, onde os dois trabalhavam. O crime aconteceu na noite do dia 6 de junho.

Doralice da Silva, de 42 anos, foi a 16ª vítima de 2025, morta a facadas no dia 20 de junho, após uma discussão com o companheiro Edemar Santos Souza, de 31 anos, principal suspeito. O crime ocorreu na Rua dos Pereiras, na Vila Juquita, em Maracaju, a cerca de 159 quilômetros de Campo Grande.

A 17ª vítima foi  Rose Antônia de Paula, foi encontrada morta e praticamente decapitada, em uma casa em Costa Rica no dia 28 de junho. Rose era moradora de Bonito e pretendia retornar para a cidade no dia do crime. Entretanto, vizinhas estranharam o fato de ela não ter aparecido para tomar café em uma lanchonete que costumava frequentar. Pouco tempo depois, ela foi encontrada morta.

No dia 4 de julho, a 18ª vítima foi Michely Rios Midon Orue, de 48 anos, morta a facadas pelo próprio filho, de 21 anos, que era esquizofrênico. O crime aconteceu no município de Glória de Dourados, distante aproximadamente 260 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi morta com pelo menos cinco facadas, sendo o golpe fatal desferido na região da jugular.

O 19° caso aconteceu no dia 25 de julho, com a morte de Juliete Vieira, de 35 anos, que foi esfaqueada pelo irmão, Edivaldo Vieira, de 41 anos. O crime aconteceu na cidade de Naviraí, distante aproximadamente 359 quilômetros de Campo Grande. 

Na sequência da estatística dos feminicídios registrados desde o início, a 20.ª vítima foi a professora Cinira de Brito, morta por Anderson Aparecido de Olanda, de 41 anos, que esfaqueou a companheira com dois golpes na perna, três no abdômen e depois tirou a própria vida. 

Já a 21ª vítima de feminicídio em 2025 foi Salvadora Pereira, de 22 anos, assassinada com tiro no rosto pelo então companheiro, José Cliverson Soares, 32 anos, na frente de cerca de cinco crianças com idades entre dois e oito anos. 

Depois, o 22° caso de feminicídio foi a morte de Dahiana Ferreira Bobadilla, morta aos 24 anos por Dilson Ramón Fretes Galeano, de 41 anos, que fugiu após enterrar o corpo em cova rasa às margens do Rio Apa, em Bela Vista. 

Já a 23ª vítima de feminicídio em 2025 no Mato Grosso do Sul foi Letícia Araújo, de 25 anos, atropelada de propósito pelo marido, Vitor Ananias, 25, como registrado pelas câmeras de segurança da região. 

Após ser mantida em cárcere privado pelo entção marido, Érica Regina Mota, de 46 anos, foi a 24ª vítima de feminicídio em 2025 no Mato Grosso do Sul, morta a facadas por Vagner Aurélio, de 59 anos, preso em flagrante poucas horas depois. 

O 25° feminicídio registrado foi o de Dayane Garcia, de 27 anos, que morreu na Santa Casa de Campo Grande depois de passar 77 dias internada, após ser ferida a tiros pelo ex-marido Eberson da Silva, de 31 anos, ainda em 18 de junho. 

O 26° caso foi o de Iracema Rosa da Silva, morta aos 75 anos em Dois Irmão do Buriti, por defender a filha do genro que cometia violência doméstica.

Caso confirmado, o 27° feminicídio será o de Gisele da Silva Saochine, morta aos 40 anos pelo marido no quintal de casa. Em seguida, ele a arrastou para o quarto e a incendiou. Depois, foi para o carro que estava na garagem, e colocou fogo em si mesmo, morrendo carbonizado.

Em caso de violência doméstica, denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número 180 (Central de Atendimento à Mulher), 190 (emergência da Polícia Militar) ou diretamente nas delegacias da Polícia Civil.

Prefeito volta para sua casa com jacuzzi, mas usando tornozeleira

Por decisão do STJ, prefeito de Terenos também não pode entrar na prefeitura e nem ter contato com outros denunciados ou com testemunhas

04/10/2025 07h23

Como estará com tornozeleira, prefeito Henrique Budke terá dificuldades em utilizar a banheira, já que a água pode danificar o equipamento

Como estará com tornozeleira, prefeito Henrique Budke terá dificuldades em utilizar a banheira, já que a água pode danificar o equipamento

Na decisão que colocou em liberdade nesta sexta-feira (3) o prefeito afastado de Terenos, Henrique Wancura Budke (PSDB), o ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou que ele e os outros 15 presos no dia 9 de setembro devem utilizar tornozeleira eletrônica, não podem retomar suas funções públicas, não podem entrar na prefeitura e não podem ter contato entre si ou com as testemunhas do caso. 

O prefeito, empresários, servidores públicos e até um policial do Batalhão de Choque estavam presos desde o dia 9 de setembro acusados de uma série de crimes de corrupção em um "jogo de cartas marcadas" em licitações para obras e serviços na prefeitura da cidade que fica a 23 quilômetros de Campo Grande. 

Antes de ser eleito pela primeira vez, em 2020, o prefeito tucano declarou que morava em uma casa de R$ 63 mil. Agora, conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público, ele reside em um imóvel no qual teria investido milhões. O dinheiro para isso, segundo a denúncia, seria fruto de propina que ele cobrava das empresas que prestavam serviço.

"Trata-se de imóvel de alto padrão, luxuoso,  espaçoso, guarnecido com móveis planejados em seus cômodos e jacuzzi na área de lazer, além de mobiliário novo e requintado, investimento total na casa de R$ 2.000.000,00", detalhou a denúncia entregue à Justiça no dia 30 de setembro. Segundo a esposa do prefeito, que prestou depoimento ao Ministério Público, a casa foi construída recentemente.

E é para essa casa que o prefeito está voltando depois de ser colocado em liberdade pelo STJ. Porém, por conta da tornozeleira, terá certas restrições para o uso da jacuzzi que instalou na área de lazer do imóvel. 

Isso porque não é recomendado usar a tornozeleira eletrônica em piscinas ou banheiras, já que a imersão prolongada na água pode danificar o equipamento. A regra geral é que o uso de piscinas e outras atividades aquáticas são restritos para a tornozeleira eletrônica, e a desobediência às regras pode levar à necessidade de pagamento pelo aparelho danificado. Estas orientações são repassadas aos usuários quando da instalação. 

Ao conceder a liberdade, o ministro do STJ deixou claro que existem indícios suficientes para mostrar que o caso de Terenos é de extrema gravidade. Mesmo assim, ele entende que a prisão é reservada somente para casos excepcionais. 

"Como visto, a prisão preventiva dos denunciados foi decretada diante de evidências  concretas, detalhadamente descritas na decisão ora impugnada, indicando a existência de organização criminosa, liderada pelo paciente, que estaria, em tese, praticando crimes licitatórios, em prejuízo da Administração Pública do Município de Terrenos/MS, desde o ano 2021", detalhou o ministro. 

Para ele, a prisão só deve ser utilizada quando não existem formas alternativas de acabar com a criminalidade. "Nada obstante a inquestionável gravidade dos fatos narrados, verifico que a necessidade da prisão preventiva não foi satisfatoriamente demonstrada. Como se sabe, a prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema. Por ser medida excepcional, que relativiza, em caráter de urgência, direito individual à liberdade de locomoção, a prisão preventiva somente poderá ser decretada quando não se mostrar viável, dadas as circunstâncias do caso concreto, o deferimento das medidas cautelares alternativas disciplinadas no art. 319 da norma processual penal."

O próprio ministro entende que tanto o prefeito quando os demais presos no dia 9 de setembro são um risco para a sociedade e por isso determinou o uso de tornozeleira. "O contexto fático-probatório revela, de forma clara, a existência de risco à ordem pública, decorrente da persistente atuação ilícita do grupo criminoso, que, conforme já referido, estaria dilapidando patrimônio público por longo período, através da fabricação fraudulenta de procedimentos licitatórios, ensejando vultosos benefícios financeiros para os envolvidos."

Para Ribeiro Dantas, "ainda que haja evidências quanto à materialidade do crime de organização criminosa, as circunstâncias específicas do caso, bem como condições pessoais do  investigado, devem necessariamente ser sopesadas a fim de concluir pela suficiência ou não de medidas cautelares menos invasivas que a prisão preventiva."

Para o Ministério Público, o rápido enriquecimento do prefeito está entre as principais evidência de que ele comanda um amplo esquema de corrupção.  Entre 2020 e 2024, o seu patrimônio oficial passou de R$ 776 mil para R$ 2,46 milhões. 

Estes dados, porém, não revelam seu patrimônio. Na declaração de bens entregue à Justiça, além de sub-avaliada, não aparecem os três barracões para criação de suínos nos quais teria investido em torno d R$ 3,7 milhões e nem a casa na qual teria investido R$ 2 milhões. Também não aparecem os touros Nelore avaliados em R$ 200 mil que cria em parceria com seu sogro. 

Para o advogado Julicezar Barbosa, um dos que defendem o prefeito, "com a concessão da liberdade, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a desnecessidade da prisão. Após esse importante passo, Henrique Budke se dedicará às próximas fases da defesa, buscando o merecido reconhecimento de sua inocência."


 

Campo Grande

Ação social de Dia das Crianças dos Hamburgueiros do MS leva alegria e solidariedade

Além dos lanches, as crianças poderão aproveitar atividades recreativas, sorvetes e refrigerantes

03/10/2025 21h57

Hamburgueiros do MS

Hamburgueiros do MS Divulgação

Pelo quarto ano consecutivo, os Hamburgueiros do MS realizam a Ação Social de Dia das Crianças, reforçando o compromisso do grupo com a comunidade e a felicidade dos pequenos. Desde a criação da iniciativa, já foram distribuídos mais de 12 mil hambúrgueres, em momentos marcados por união, amizade e solidariedade entre voluntários, parceiros e familiares.

Neste ano, a ação será realizada em duas datas especiais. No dia 4 de outubro, serão entregues 375 hambúrgueres na Associação Alpa, em parceria com o Padre Gustavo. Além dos lanches, as crianças poderão aproveitar atividades recreativas, sorvetes e refrigerantes.

No dia seguinte, 5 de outubro, a festa continua na Rua do Carneiro, nº 374, Bairro Nhanhá, em Campo Grande/MS. A partir das 13h, em colaboração com a presidente da Associação, Rose Pereira, e com a Paróquia Padre José Anchieta, a programação prevê a distribuição de cerca de 1.500 hambúrgueres, acompanhados de refrigerantes, pipoca e algodão-doce. O evento terá ainda música ao vivo e recreadores, garantindo diversão para toda a família.

Os Hamburgueiros do MS convidam a comunidade a participar dessa corrente do bem. Para obter mais informações, os contatos são Weslley Bugre, pelo telefone (67) 99670-7002, e Bruno, do Tendas Burger, pelo número (67) 99108-8331.

 A proposta é celebrar o Dia das Crianças com alegria, solidariedade e união.

